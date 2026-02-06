Matías Patanian reveló que un campeón del mundo con Argentina pudo jugar en River: “Hubo negociaciones”

Como suele ser habitual, cada mercado de pases suele estar lleno de novelas, sueños frustrados y pases que se caen a último minuto. River tampoco es la excepción a la regla, en donde suelen existir historias que permanecen ocultas en los pasillos del Monumental hasta que los protagonistas deciden revelarlas. El último en hacerlo fue nada menos que Matías Patanian, quien sorprendió al contar que un campeón del mundo pudo haber sido jugador del Millonario.

El exvicepresidente del club detalló que el jugador por el que iniciaron gestiones en su momento fue Nicolás Taglaifico. Las charlas se dieron una década atrás, allá por 2015, cuando Marcelo Gallardo comenzaba a escribir su era dorada y el lateral izquierdo daba de qué hablar en Banfield, institución de la que surgió deportivamente.

Por aquel entonces, la intención de River fue intentar quedarse con un combo de figuras del Taladro. “Hubo negociaciones con Banfield al principio, cuando hubo con (Nicolás) Bertolo“, confesó Patanian en diálogo con el canal de Youtube Dupla Técnica.

Pero la confesión no se limitó al nombre, sino que el dirigente cuantificó aquella posibilidad frustrada. Según sus palabras, “hubo un 60% de chances” de que Tagliafico se pusiera la camiseta de River.

Nicolás Tagliafico pudo haber pasado por River tras su estadía en Banfield (Getty Images).

Sin embargo, la historia tuvo un desenlace agridulce para el Millonario: únicamente concretó el arribo de Bertolo, quien terminó desembarcando para ganar la Copa Libertadores. Tiempo después, Tagliafico pasó a Independiente, donde fue capitán y campeón en 2017, y posteriormente comenzó a construir su carrera en Europa y con la Selección argentina.

Los otros sueños frustrados de River

La revelación de Patanian sobre las gestiones iniciadas por Tagliafico tiempo atrás no se dio al azar, sino que correspondió a un breve ping pong en el que debió confesar cuán cerca estuvieron de jugar en River diferentes futbolistas que sonaron en mercados anteriores.

Bajo esa línea, admitió que Luis Suárez estuvo a un 90% por ciento, que Sergio Ramos alcanzó un 50 por ciento de probabilidades y que el rumor sobre Cristiano Ronaldo “fue una consulta al pasar”, asignándole tan solo un 5%. Por quien sí reveló que “hubo gestiones” fue por Rodinei, ex lateral izquierdo de Flamengo que confesó sus ganas de jugar en el Millonario, pero que las charlas no superaron “el 70%”, según Patanian.

