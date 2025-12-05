El primer campeón del mundo que reaccionó al grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Tres rivales ganables”

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 tuvo a un miembro de la Selección Argentina presente de una manera particular: Nicolás Tagliafico realizó una transmisión en vivo para reaccionar en vivo al evento y, así, se convirtió en el primer jugador de la Albiceleste en desmenuzar a Argelia, Austria y Jordania, los rivales de la Albiceleste en el Grupo J.

Con miles de espectadores como audiencia, el lateral comenzó interactuando con sus seguidores pronosticando posibles cruces. Una vez finalizado el sorteo y conocido el panorama, Tagliafico no tuvo dificultades en analizar el panorama que afrontará Argentina en seis meses, dando lo que podría considerarse el primer veredicto del plantel campeón del mundo. “Bueno, nada de grupo de la muerte, la verdad. Accesible no hay nada, pero son tres rivales ganables”, resumió, equilibrando el optimismo con la cautela.

Al margen del análisis, la dinámica del sorteo en vivo le permitió a Tagliafico reaccionar uno a uno a los rivales de Argentina, a medida que su nombre aparecía en cada bola. Al momento de Austria, Taglia se limitó a bromear: “Creo que nadie le pegó a que nos tocaba, no lo vi en ningún lugar, ja“. Luego, al conocer a Argelia, se puso más serio. “Vamos con Argelia, duro, tiene buenos e interesantes jugadores. Tienen a Mahrez, por ejemplo, que es el más conocido“, citando al exjugador del Manchester City.

A su vez, el defensor del Olympique de Lyon se mostró menos familiarizado con el último rival, Jordania, llegando a confundir brevemente su confederación, pero corrigiéndose de inmediato. Aunque, pese al análisis de cada rival, Tagliafico bajó la presión y recordó que la estructura del Mundial invita a también poner el foco en la eliminación directa. “No se trata tanto de los grupos, sino también de los cruces. Falta mucho todavía, pero ya sabemos contra quién jugamos“, expresó.

El finalista favorito de Tagliafico

Mientras los debates y las apuestas no quitan el foco de nombres como España, Francia, Portugal o la propia Argentina, Tagliafico fue contra todo pronóstico y sorprendió cuando fue consultado sobre el rival que le gustaría enfrentar en una hipotética final. “Japón me gusta. Es un equipo re duro, lo está haciendo muy bien y clasifica a todos los Mundiales. Me encariñé mucho con su cultura también“, confesó.

Una vez finalizado el sorteo, y cerca de apagar su transmisión cuando las especulaciones ya empezaban a estar en boca de todos, el defensor infló el pecho con un mensaje de confianza. “Nosotros estamos muy bien. Nos tienen mucho respeto. Pero ojo que en cada Mundial hay sorpresas. Vamos a ver cómo queda todo”, cerró. Tras su análisis, Tagliafico “marcó” el inicio de la cadena de reacciones del plantel, que minutos después inundaría las redes sociales con sus opiniones sobre el camino a la defensa del título.

