Lisandro Martínez, ante un cambio que puede condicionar su futuro en la Selección Argentina

La temporada de Manchester United no está siendo la esperada. Luego de un fuerte mercado de pases a mediados de 2025, los Diablos Rojos se armaron para pelear por la Premier League, ya que no tiene competencia internacional, pero los resultados no fueron los deseados.

Es por eso que luego del empate 1 a 1 en condición de visitante frente a Leeds, la dirigencia del elenco inglés tomó la decisión de destituir de su cargo al entrenador portugués Ruben Amorim, quien estuvo al mando del primer equipo por poco más de un año y un mes.

Este cambio en la dirección técnica del primer equipo podría repercutir en Lisandro Martínez pensando en el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Bajo la conducción de Amorim, el ex Defensa y Justicia se consolidó como titular y capitán.

Ahora, con un nuevo DT, el defensor central tendrá que volver a ganarse el puesto. Además, es importante que pueda seguir sumando minutos, ya que la lesión de ligamentos cruzados que sufrió lo marginó de las canchas por casi 10 meses, por lo que necesita sumar ritmo de competencia.

Con un comunicado oficial en su página web, Manchester United informó a sus hinchas que el portugués ya no estará más al frente del plantel profesional. Es por eso que en las próximas horas comenzarán los trabajos para definir a su reemplazante, mientras que contra Burnley habrá un interinato.

“Con el Manchester United sexto en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League. El club quiere agradecer a Rubén su contribución al club y le desea lo mejor para el futuro”, fue el comunicado de los Reds Devil para anunciar la salida del DT.

Publicidad

Publicidad

A lo largo de su paso por el club, Amorim nunca logró convencer futbolísticamente y el rendimiento no fue el mejor. Si bien llegó a la final de la UEFA Europa League, la temporada 2024/25 de su equipo fue mala, a tal punto que no clasificó a ninguna competencia internacional para el curso 2025/26.

ver también Pep Guardiola estalló en su primera conferencia de prensa del 2026: “Les prometo que algún día me voy a ir”

El empate ante Leeds fue la gota que rebalsó el vaso, debido a que solamente pudo ganar uno de los últimos cinco encuentros que disputó. Además, la estadística crece aún más en las últimas 11 presentaciones, ya que sumó de a tres únicamente en tres oportunidades.

Pensando en el duelo frente a Burnley por la Premier League, programado para el próximo miércoles, quien se hará cargo interinamente del equipo será un histórico de la institución como lo es Darren Fletcher, que es el entrenador del Sub 18 del club.

Publicidad

Publicidad

Los números de Ruben Amorim en Manchester United

A lo largo de su paso por el club, el entrenador portugués dirigió un total de 63 encuentros, con un saldo de 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas. Por otro lado, no logró títulos durante su estadía.

Datos claves