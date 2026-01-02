Pep Guardiola estalló en su primera conferencia de prensa del 2026: “Les prometo que algún día me voy a ir”

Un nuevo año ha comenzado, pero hay cosas que jamás cambian. Y una de ellas es el trato de Pep Guardiola con la prensa del Manchester City. El entrenador español arrancó el 2026 con un fuerte cruce con los periodistas que dieron el presente en la conferencia previa al partido vs. Chelsea, para preguntarle por su continuidad en el club y los rumores que vinculan a Enzo Maresca con su trabajo.

“¡Oh por Dios! Tengo un contrato. Lo he dicho miles de millones de veces”, afirmó Pep mientras se tomaba el rostro para evitar dar una contestación más dura. Luego, ya un poco más calmo, utilizó su clásico sarcasmo para expandir su respuesta: “Sé que están cansados de mí, son 10 años aquí, estoy bastante seguro de eso. Me voy a ir algún día, se los prometo, se los prometo“, expresó.

“Pero tengo un contrato, estoy contento, quiero pelear con mi equipo, la directiva me respeta y quedó comprobado la temporada pasada“, continuó Guardiola. “No ganamos un partido por tres meses y me apoyaron ¿Qué quieres que haga? Tengo un año más de contrato y quiero quedarme aquí. Ya se los he dicho miles de millones de veces”, completó.

Tweet placeholder

Guardiola sobre el despido de Enzo Maresca: “Chelsea perdió un entrenador increíble”

Y si bien Enzo Maresca está siendo vinculado con el puesto que hoy ocupa Pep Guardiola en Manchester City, el italiano ha sido pupilo suyo y por ello en la misma conferencia de prensa se lamentó por el despido efectuado ayer por el Chelsea.

ver también La reacción de Enzo Fernández ante el inesperado despido de Maresca en Chelsea: “Nunca olvidaré”

“Todo lo que puedo decir es que el Chelsea ha perdido un entrenador increíble. Una persona increíble. Pero es una decisión de la directiva, así que no hay nada para decir”, señaló Guardiola, a la vez que reconoció que se contactará con el ex entrenador de los Blues.

Publicidad

Publicidad

Guardiola reconoció que se contactará con Maresca, pero descartó cualquier rumor de su llegada al CIty. (Getty)

“Es fútbol, las sorpresas… Solo puedo decir que confirma lo afortunado que soy en el club en el que estoy. Mi club es extraordinario“, contestó el español al ser consultado sobre si la noticia lo sorprendió. Y, finalmente, desestimó los rumores sobre su salida para que Maresca sea el nuevo DT del City: “No tengo idea. Estoy seguro que ustedes tienen más información que yo. No tengo ni actualizaciones ni opinión sobre los rumores. Tengo un salario enorme y un año más.”

En síntesis

Pep Guardiola tuvo un fuerte cruce con la prensa al ser consultado nuevamente por su continuidad en Manchester City.

tuvo un fuerte cruce con la prensa al ser consultado nuevamente por su continuidad en El entrenador español cumplió 10 años al mando del primer equipo del Manchester City y tiene un año más de contrato.

al mando del primer equipo del y tiene un año más de contrato. Chelsea despidió a Enzo Maresca, quien es vinculado como posible reemplazo de Guardiola.

Publicidad