Un campeón del mundo fue denunciado por trata de personas y explotación laboral

Mientras atraviesa un presente complicado desde lo deportivo, donde no suma demasiados minutos con el PSG, el campeón del mundo en el Mundial 2018, Lucas Hernández, recibió una noticia aún peor. El defensor francés fue denunciado junto a su esposa Victoria Triay por trata de personas y explotación laboral.

La denuncia llegó por parte de una familia colombiana de cinco personas que alega haber trabajado entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 con Hernández. Todos en negro y con jornadas de horarios superiores a las normales. La información fue dada a conocer por el medio francés Paris Match, que también destacó que se ha iniciado una investigación formal al respecto.

La fiscalía de Versalles se encuentra al mando de la investigación de la denuncia que señala el desempeño de trabajos domésticos por entre 72 y 84 horas semanales como guardias de seguridad, personal de limpieza, cocineros y niñera.

La situación en detalle

Paris Match no solo dio a conocer la situación, sino que compartió los detalles, y explicó que Victoria Triay, la mujer de Lucas Hernández, contacto a Marie, una chica de 27 años que había trabajado como su enfermera durante una estancia médica. Según indicaron, lo hizo con la promesa de regularizar su situación legal en Francia a los seis meses.

A raíz de ello, Marie viajó a Francia sin visa y empezó a trabajar en la casa que la pareja tenía en Yvelines. Poco después, los padres y hermanos de Marie también viajaron a Francia bajo la misma promesa. Marie y su madre trabajaban como empleadas domésticas, cumpliendo funciones de cocineras y niñeras, y estaban disponibles las 24 hs del día, los siete días de la semana, a cambio de 2000 euros mensuales.

Pero ni ellas ni los hombres de la familia, que trabajaban como seguridad, fueron dados de alta. La abogada a cargo de la denuncia afirma que “la ausencia total de contratos y cotizaciones demuestra la intencionalidad del delito“, mientras que destaca que en febrero del 2025, todos tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad a pesar de no tener contrato laboral, y que les otorgaron documentación española falsa para aparentar una situación legal regular.

En octubre del 2025, Marie y su madre fueron despedidas y, luego de ello, aparecieron contratos laborales con jornadas a tiempo parcial y salarios inferiores a los reales. Eso fue lo que finalmente terminó impulsando la denuncia por parte de la familia, que desde noviembre ya no trabaja para el futbolista y su mujer.

Cerrando la denuncia, también hay un episodio que tuvo lugar en diciembre del 2024, cuando quienes trabajaban como seguridad de la casa tuvieron que utilizar armas blancas y de fuego para evitar un robo en la vivienda. Según Paris Match, hay cámaras de seguridad que respaldan esta información y la Policía incluso incautó un arma en la investigación de dicho siniestro.

La respuesta de Lucas Hernandez y Victoria Triay

Mediante redes sociales, Lucas Hernández y Victoria Triay hicieron su descargo y expresaron que la familia que trabajaba con ellos “traicionó su confianza”, y que el asunto “está siendo tratado ahora por las vías jurídicas apropiadas”. En detalle, el comunicado es el siguiente:

Hemos abierto nuestro hogar y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigos, que solicitaron nuestra benevolencia y por las cuales sentíamos un verdadero afecto. Estas personas compartieron nuestra vida con respeto y dignidad.

Las ayudamos, apoyamos y creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularización de su situación. Esta confianza ha sido traicionada.

Desafortunadamente, no somos los primeros en vivir una situación así. Como muchos otros antes que nosotros, hemos sido manipulados por relatos cargados de emoción y falsas garantías. Nunca actuamos con intención maliciosa ni con desprecio a la ley. Actuamos como seres humanos -y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada.

Lo que hace que esta situación sea aún más angustiante es ver un gesto de confianza y humanidad transformado en ataques públicos y acusaciones. Esta prueba ha sido profundamente dolorosa para nuestra familia.

Este asunto está siendo tratado ahora por las vías jurídicas apropiadas, donde los hechos -y no los relatos difundidos en las redes sociales- tienen su lugar. Hacemos un llamado a la decencia, a la mesura y al respeto. No participaremos más en las especulaciones en línea.

En síntesis