Luego de clasificar con la Selección Argentina Sub 23 a los Juegos Olímpicos de París 2024, el entrenador argentino Javier Mascherano ya dio vuelta la página y se prepara para lo que será el primer microciclo de entrenamientos junto a la nueva camada Sub 20, que comienza su proceso con el objetivo de jugar el mundial de la categoría el próximo año.

Tiempo después de cumplir con el primer objetivo de la temporada, más distendido, el Jefecito dio una entrevista con el Diario Olé, en la que reconoció que cambiaría a sus tres invitados a un posible asado, luego de sus recordados dichos en una nota con Líbero Versus, por TyC Sports.

El Papa Francisco, la Madre Teresa de Calcuta y Mahatma Gandhi, fueron los tres personajes que nombró Mascherano para invitar a un asado, generando una gran controversia en las redes sociales, debido a que los hinchas argentinos no podían creer estos dichos.

Ahora, en esta nueva nota con Olé, el ex jugador de RIver y Barcelona, entre otros, cambió su parecer. “Picante, obviamente, llevaría a Denis Rodman (ex jugador de Chicago Bulls en la NBA), llevaría al Turco García (ex futbolista de Racing) y llevaría a Neymar”, comentó sobre sus nuevos invitados.

Además, se refirió a las experiencias que tuvo a lo largo de su carrera, en donde pudo compartir comidas con muchas celebridades del deporte. “He tenido la suerte de estar en asados con muchos”, tiró al respecto, y agregó que este asado “sería divertido”, por los invitados.

Mascherano habló sobre la posibilidad de que Lionel Messi juegue los Juegos Olímpicos

Días atrás, en diálogo con TyC Sports, el entrenador de la Selección Argentina Sub 23, que poco a poco prepara la convocatoria para los Juegos, se refirió a la posibilidad de convocar a Lionel Messi y Ángel Di María, quienes en caso de aceptar la citación, irán por su segunda medalla de oro.

“Hablé con Leo (Messi) y le hemos hecho la invitación para que nos acompañe en los Juegos Olímpicos, quedamos en volver a hablar. Todavía queda tiempo para los JJOO y todavía queda la Copa América, no es fácil”, comentó, siendo precavido con esta posibilidad.