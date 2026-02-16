Para Vinícius, Argentina es una de las candidatas para ganar el Mundial 2026

A pesar de que la Selección Argentina es la vigente campeona del mundo, bicampeona de América y campeona intercontinental, para muchas personalidades del ambiente del fútbol no mantuvo el nivel para ser considerada candidata para llegar a la Final de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No es el caso de Vinícius, quien en una conversación con el streamer Ibai Llanos ubicó al combinado de Lionel Scaloni como uno de los mejores. ”Portugal, España, Francia y Argentina son las selecciones más fuertes hoy en día”, respondió el delantero del Real Madrid, a pocas semanas de lo que será la cita global.

Por otra parte, si bien no añadió a Brasil entre los equipos nacionales más consolidados, se esperanza con poder alzar el trofeo el próximo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey: ”He ganado mucho, pero quiero seguir ganando. En el Real Madrid hemos pasado una temporada sin trofeos y eso es muy difícil para nosotros. Este año, espero que ganemos nuestra sexta estrella de campeonato con Brasil”.

En ese mismo sentido, siente que tenerlo a Carlo Ancelotti (a quien tuvo como DT en el elenco merengue) como entrenador en Brasil es una ventaja: ”Ha cambiado la cara del equipo. Jugamos mejor, más felices y más tranquilos. Para mí, su llegada es lo mejor que pudo haber pasado. Podría ser mi abuelo”.

Para cerrar, reveló la confianza que les expresa el estratega italiano a sus dirigidos en la Canarinha: ”Cada vez que llama, dice que vamos a ganar el Mundial. Ya habla portugués y lo está aprendiendo muy rápido”.

¿Cuál es el grupo que le tocó a Brasil en la Copa del Mundo 2026?

La Selección de Brasil encabeza el Grupo C de la Copa Mundial 2026 y disputará todos sus partidos de la primera fase en sedes de Estados Unidos. Su camino comenzará el 13 de junio enfrentando a Marruecos en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Posteriormente, el 19 de junio, se medirá ante Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Finalmente, la pentacampeona cerrará su participación en la fase de grupos el 24 de junio contra Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ubicarse primero, jugará los 16vos de Final el 29 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston, se medirá al segundo de Grupo F integrado por Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador de la Ruta B del Repechaje de la UEFA conformado por Albania, Polonia, Suecia o Ucrania.

