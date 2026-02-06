Jugó para la Selección Argentina y ahora podría nacionalizarse boliviano para jugar el repechaje del Mundial 2026

El fútbol suele entregar giros radicales, y Braian Guille parece estar cerca de protagonizar uno de ellos. A los 28 años, el zurdo surgido de Racing y con presente en Olimpo de Bahía Blanca, se encuentra ante una oportunidad impensada: nacionalizarse boliviano en tiempo récord para disputar el repechaje del Mundial 2026. Sí, la Selección de Bolivia, en medio de una crisis ofensiva, posó sus ojos en él como la esperanza para el duelo clave ante Surinam en México.

La confirmación llegó de boca del propio entrenador, Óscar Villegas, quien preocupado por la falta de gol (su equipo marcó apenas un tanto en los últimos seis partidos) tomó cartas en el asunto y posó sus ojos en Argentina. “Iniciamos conversaciones”, reconoció el DT en Tyc Sports ante el interés de contar el próximo 26 de marzo con Guillé entre los convocados gracias a su ascendencia boliviana.

La confianza depositada no es poca: le ganó la pulseada a nada menos que Marcelo Moreno Martins, el artillero histórico que regresó del retiro tras dos años para intentar ganarse un lugar en el sueño mundialista. El talento del predio Tita Mattiusi se terminó imponiendo.

Braian Guille en sus inicios como jugador de Racing (@DataRacingOK).

De socio del Toro a una exposición sin control

Para entender quién es Braian Guille, resulta menester retroceder hasta mediados de la década pasada. En las inferiores de Racing, era el dueño de una zurda que ilusionaba a todos. Su nivel le permitió ser convocado a la Selección Argentina Sub-20, donde compartió plantel, con Lautaro Martínez. Pero el destino les otorgó caminos dispares, dándole la chance al oriundo de Olavarría de no soñar con gritos en celeste y blanco, sino con preparar la garganta para festejar en verde.

Guillé debutó en Primera en un clásico ante Independiente en 2015, pero la fama repentina le jugó una mala pasada. “Estaba feliz, sentía que el esfuerzo que había hecho desde los 11 años daba frutos. Pero no fui fuerte de la cabeza“, reconoció. Intentó tomar rodaje en Santamarina de Tandil y en Brown de Adrogué, donde vivió su punto de inflexión: eliminó al Rojo de la Copa Argentina 2018 siendo la figura de la cancha. El teléfono le explotó y la situación fue difícil de manejar.

“Me escribió todo el mundo. Nunca lo había vivido y no tuve claridad para manejar las cosas. Me ‘subí al pony’, como se dice.”, reconoció tiempo después con Infobae. “Me quedaba durmiendo en mi casa porque no tenía ganas de entrenar. Y no tenía necesidad porque el club me quedaba a cinco cuadras”. agregó.

Braian Guille se encuentra preparando su 2026 en Olimpo de Bahía Blanca (@radiogolsantafe).

Esa situación lo llevó a pasar a Defensores de Belgrano y luego desembarcar en Olimpo, el sitio de la resurrección para comenzar el camino rumbo al altiplano. En el sur bonarense relanzó su carrera y consiguió regresar a préstamo a la Primera División, primero con Atlético Tucumán y el año pasado en Riestra, donde convirtió dos goles.

La ilusión mundialista

Hoy, Guillé se encuentra nuevamente en Olimpo, ajustando detalles para debutar en el Federal A. Sin embargo, ya le resulta imposible no imaginarse saliendo de las aguas del ascenso para competir internacionalmente con la camiseta de Bolivia. De no querer ir a entrenar a cinco cuadras a a estar a un paso de jugar el partido más importante de la historia reciente de un país.

