Este martes comienzan a jugarse los partidos de los Play Off que dirimirán ocho cupos para los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025/2026. Mientras Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City ya están clasificados, equipos como Real Madrid y Benfica buscarán continuar en la competencia.

De hecho, el cruce entre el conjunto que en la actualidad comanda Álvaro Arbeloa y el equipo de José Mourinho es uno de los más atractivos, no solo por la cantidad de protagonistas de renombre que reunirán tanto en el Estadio Da Luz en la ida como en el Santiago Bernabéu en la vuelta, sino porque vienen de enfrentarse en la última jornada de la Fase de Liga, en la que los de Mou dieron el golpe al quedarse con el triunfo gracias a un marcador de 4 a 2.

Al respecto de este duelo, el que tendrá una preocupación adicional será Nicolás Otamendi, quien debe hacer muy bien los deberes si quiere estar en el choque decisivo de la próxima semana en la capital española. Es que, por acumulación de amarillas, si llega a ser amonestado este martes en Lisboa deberá cumplir una fecha de suspensión.

Lo mismo sucede con Samuel Dahl y Dodi Lukébakio, dos de los futbolistas con más minutos en el esquema del histriónico entrenador. Por lo tanto, de ellos depende, principalmente, que el Benfica no llegue diezmado al Estadio Santiago Bernabéu, en donde se sabe que el Real Madrid será favorito para quedarse con el pase a la siguiente instancia.

Por su parte, el primer equipo de la Casa Blanca, que no contará con Raúl Asencio y Rodrygo Goes por sanción y con Jude Bellingham por lesión, deberá cuidar a Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Aurelién Tchouaméni, que, al igual que Ota, si ven una amarilla, se ausentarán en el segundo compromiso de la serie.

¿Cuándo juegan Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League?

Benfica y Real Madrid se verán las caras este martes 17 de febrero desde las 21:00 horas local en el Estadio Da Luz, bajo el marco de la ida de los Play Off para los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025/2026. La vuelta se disputará el 25 del mismo mes, también a las 21 horas, en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Contra quién juega el ganador de Benfica vs. Real Madrid en los Octavos de Final de la Champions League?

Sporting de Lisboa y Manchester City serán sorteados (en un evento que se realizará en la sede central de la UEFA en Nyon, Suiza, el próximo viernes 27 de febrero) para saber quién enfrentará al ganador del cruce entre el Benfica y Real Madrid y quién se verá las caras con el vencedor de duelo que protagonizarán Bodo/Glimt e Inter de Milán.

