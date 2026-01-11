Escándalo en la Copa Africana: trifulca entre jugadores y periodistas tras el Argelia vs. Nigeria

Este sábado 10 de enero Nigeria venció a Argelia en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones que se está llevando a cabo en Marruecos. Con goles de Victor Osimhen y Akor Adams se impuso por 2 a 0 y avanzó a la Semifinal, instancia en la que se medirá al combinado local este miércoles 14 en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat.

Pero esta no fue la única noticia relevante de lo que fue el cruce entre el elenco argelino y nigeriano, dado que fue un encuentro envuelto en varios conatos de bronca. El más visible fue el que protagonizó Luca Zidane, quien se trenzó con Raphael Onyedika en plena mitad de cancha, una vez culminado el juego que se desarrolló en el Gran Estadio de Marrakech.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron que el conflicto inició porque el defensor nigeriano Chidozie Awaziem estaba discutiendo con un futbolista de Argelia y Raphael Onyedika intercedió para apartar a su compañero del encono empujando a su rival. Ahí fue cuando se produjo la reacción de uno de los hijos de la leyenda de la Selección de Francia, portero de Argelia.

Pero esto no fue todo. El clima tenso que se vivió en la cancha se trasladó a la zona mixta, en donde los periodistas también se tomaron a golpes y empujones mientras esperaban por las declaraciones de los jugadores de ambos bandos. Las imágenes fueron captadas por el medio marroquí Le360, que registró quiénes fueron los que estuvieron envueltos en la trifulca.

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La previa del Argelia vs. Nigeria también estuvo cargada de hostilidades

ver también Atlético de Madrid estalla por una polémica maniobra de LaLiga que está al borde del reglamento

ver también Endrick: de su mensaje a Carlo Ancelotti a su deseo para Brasil en la Copa del Mundo 2026

El partido que disputaron Argelia y Nigeria por los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones, en un momento, corrió riesgo de disputarse. Resulta que los jugadores nigerianos amenazaron con no viajar a la ciudad en la que se llevó a cabo el compromiso, por una deuda que acarreaba con ellos la federación nigeriana. No obstante, tras intervención del gobierno, el conflicto se desactivó.

Argelia presentará una denuncia contra el árbitro que estuvo a cargo de su encuentro con Nigeria

La FAF (Federación Argelina de Fútbol) formalizó un recurso contra el árbitro senegalés Issa Sy, por su actuación en el partido de su seleccionado vs. Nigeria por la Copa Africana de Naciones. El organismo denuncia un arbitraje ”tendencioso” que incluyó ”seis tarjetas amarillas injustificadas” y ”un penalti ignorado de forma flagrante”. Además, el reclamo destaca un hecho insólito: la negativa del árbitro a estrechar la mano de los futbolistas, motivo por el cual solicitan su inhabilitación.

En síntesis

Nigeria venció 2-0 a Argelia con goles de Victor Osimhen y Akor Adams.

Luca Zidane se enfrentó a Raphael Onyedika tras el duelo en el Gran Estadio.

Periodistas protagonizaron una pelea en la zona mixta captada por el medio Le360.