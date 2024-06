Por qué la Selección Argentina sub 23 juega sin público contra Paraguay

Cerrando los amistosos de preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 que comienzan a fines de julio, en el Estadio Ciudad de Lanús, la Selección Argentina Sub 23 comandada por Javier Mascherano, se enfrenta por segunda vez con su par de Paraguay.

La particularidad de este encuentro, al igual que en el que se disputó el pasado sábado en la cancha de Huracán, el Estadio Tomás Adolfo Ducó, es que se disputará a puertas cerradas, debido a que no se permite el ingreso del público en general, sino que solamente de la prensa acreditada.

Esta decisión de que los partidos se jueguen sin presencia de público, se debe a que cuando se organizaron semanas atrás se dispuso así, y días después se acordó que para que la gente pueda verlos, sean transmitidos por diferentes señales televisivas argentinas. En el caso de este amistoso, se podrá ver por TyC Sports y TV Pública.

La Selección Argentina Sub 23 se enfrenta a Paraguay. (Foto: Prensa AFA).

Los convocados por Javier Mascherano para este amistoso

Los convocados por Mascherano.

El grupo de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024

Encabezando el Grupo B, el combinado de Mascherano se enfrentará contra Marruecos (campeón de la Copa Africana de Naciones Sub 23), Ucrania (semifinalista de la Eurocopa Sub 21) e Irak, el último clasificado, que terminó en el tercer puesto de la Copa Asiática Sub 23.

Fechas y sedes de los partidos de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección Argentina debutará en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 contra Marruecos el miércoles 24 de julio (dos días antes de la fiesta inaugural) a las 10 de la mañana (hora ARG) en el Estadio Geoffroy–Guichard de Saint–Étienne.

El segundo encuentro se llevará a cabo el sábado 27 de junio a la misma hora en el Stade de Lyon contra Irak. Y cerrará su participación en el Grupo B ante Ucrania el martes 30 de junio a las 12 del mediodía (hora ARG) también en el Stade de Lyon.

Si clasifica a los Cuartos de Final jugará el viernes dos de agosto. Si lo hace como primero enfrentará al segundo del Grupo A y si sale segundo chocará con el primero de la misma zona, la cual está conformada por Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y Guinea.