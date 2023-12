Si quedó la sensación de que la Selección Argentina se despidió del Mundial Sub 17 de Indonesia con mucho menos de lo que mereció fue porque más allá de haber sido futbolísticamente superada y derrotada 3-0 por Mali en el partido por el tercer puesto que se disputó este viernes, a lo largo de la competencia fue uno de los equipos que mostró mejor juego colectivo y también mejores individualidades.

Los dirigidos por Diego Placente fueron de menor a mayor, porque a la derrota en el debut ante Senegal, donde de todos modos se destacaron futbolistas como Santiago López y Valentino Acuña; le siguieron en fase de grupos destacadas actuaciones y victorias 3-1 ante Japón y 4-0 ante Polonia, sumándose en la lista de grandes rendimientos Claudio Echeverri, Agustín Ruberto, Mariano Gerez, Ian Subiabre y Dylan Gorosito.

Que lo mejor de Argentina estuvo en ofensiva se confirmó también en los partidos de eliminación directa, en los que cosechó goleadas 5-0 ante Venezuela y 3-0 ante Brasil, en este último partido con una actuación consagratoria de Diablito Echeverri, autor de un hattrick. Incluso en la eliminación ante Alemania, por penales, logró marcar tres goles, todos obra de Agustín Ruberto.

El único partido en el que Argentina no logró convertir, y vaya si lo lamentó, fue en el que este viernes la dejó fuera del podio luego de caer 3-0 ante Mali, único seleccionado que logró superarla a lo largo de la competencia. Pero más allá de no haber cosechado una medalla, el grupo de futbolistas sacó credenciales para ser considerado a futuro como una generación que puede darle mucho rédito al fútbol argentino.

Top 3 de rendimientos y opciones a futuro

3-SANTIAGO LÓPEZ: el extremo de Independiente fue el mejor futbolista de Argentina en el debut con derrota ante Senegal, poniéndose al hombro la responsabilidad de generar peligro en un partido en que las cosas no salieron tan bien para Echeverri. Ya desde esa presentación, invitó a poner los ojos en él con velocidad, gambeta y mucho atrevimiento. Ante Polonia marcó su primer gol en el cierre de la fase de grupos y brilló ante Venezuela, marcando los dos primeros goles del encuentro. Lamentablemente, vio su segunda tarjeta amarilla ante Brasil, en un encuentro en el que también se destacó, y fue una baja que Argentina pagó cara en las semifinales ante Alemania.

Si se piensa en el futuro inmediato de Santi López tras su paso por el Mundial Sub 17, la primera gran noticia llega desde Avellaneda, porque Carlos Tevez tomó nota de todo lo bueno que hizo en Indonesia y ya confirmó que lo llevará a la pretemporada con el primer equipo, auspiciando un 2024 en el que seguramente sumará muchos más minutos que el puñadito que tuvo cuando saltó desde el banco de suplentes en tiempo de adición para hacer su estreno en Primera División con El Rojo, ante Central Córdoba.

2-CLAUDIO ECHEVERRI: llegó con el cartel de crack y con la responsabilidad de capitanear al equipo. No terminó de soltarse en el debut, donde no completó un rendimiento a la altura de las expectativas. Pero revirtió rápido esa imagen con un golazo de tiro libre ante Japón, siendo además elegido como el mejor futbolista del encuentro. Ante Polonia no convirtió, pero regaló gambetas de antología y asistencias de crack. Con Venezuela se reencontró con el gol y tuvo su actuación consagratoria ante Brasil, marcando tres goles en la que probablemente haya sido la mejor actuación individual de un futbolista a lo largo de toda la Copa del Mundo. También estuvo filoso en semis, aunque le tocó fallar en la definición por penales. Al partido de este viernes ante Mali llegó afectado por la muerte de su abuela un día antes e inició en el banco de suplentes. A su ingreso, se mostró como el futbolista más revulsivo de un equipo que de todas maneras no fluyó.

Echeverri no solo seguirá integrando el plantel profesional de River, sino que 2024 promete para él mucha más continuidad. Incluso ya hay quienes demandan que se vuelva eje del equipo ante los bajos rendimientos de otros futbolistas de mayor renombre encargados de cumplir funciones ofensivas en el grupo que comanda Martín Demichelis. Pero El Diablito también se ha ganado varios pretendientes en el exterior con sus producciones en Indonesia. En España se avanzó que Real Madrid está pendiente de su evolución, pero también el Atlético de Simeone está tras sus pasos. Además, otros equipos interesados serían Inter, Milan, Juventus, Manchester City y PSG.

1-AGUSTÍN RUBERTO: imposible no destacar como mejor futbolista de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de Indonesia a quien es su goleador y con holgura cuando solo queda la final por disputarse. El delantero de River cosechó nada menos que ocho goles en siete partidos, marcando en todos y cada uno de los encuentros de la fase de grupos y redondeando una actuación consagratoria ante una potencia como Alemania, incluso cuando sus tres goles no sirvieron para que el equipo de Placente lograra acceder a una final que, hasta ese encuentro, había merecido largamente tenerlo como parte.

Aunque los delanteros de amplia jerarquía que ha tenido River en los últimos años no hacían pensar en un pronto debut en Primera División para quien ya venía destacándose como goleador desde inferiores, los ocho goles convertidos en un Mundial ya le valieron en primera medida ganarse un lugar en la pretemporada con el primer equipo. Mucho dependerá del mercado de pases que haga el Millonario para saber si se le presenta un panorama favorable no solo para estrenarse en Primera División, sino también para tener continuidad. Dársela a partir de una salida a préstamo estaría lejos de ser una opción por el momento.

Los elogios de Placente al Mundial de Argentina

Tras la derrota ante Mali en el partido por el tercer puesto, Diego Placente hizo una breve valoración que sirvió de primer balance del rendimiento de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de Indonesia. “Estoy más que contento por todo lo que hicieron. Se entregaron hasta lo último. En el partido anterior quedaron vacíos, se notó. La verdad estoy orgulloso de los chicos, por cómo se entregaron y el fútbol que hicieron durante todo el torneo”, señaló.