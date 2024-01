Fayza Lamari reveló, involuntariamente, que Kylian Mbappé exhibe en su casa la camiseta que intercambió con Lionel Messi tras el encuentro que la Selección Argentina disputó contra el combinado francés por los Octavos de Final de la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018 (el elenco galo se quedó la clasificación al ganar 4 a 3).

Fue en el marco de una entrevista que la madre y representante del futbolista del París Saint-Germain brindó al programa de la televisión francesa Envoyé Special. Allí, en el seguimiento de la cámara dentro de la casa del futbolista, se pudo ver como el atuendo albiceleste con el 10 de Leo se encuentra enmarada en una de las salas del inmueble.

De aquel encuentro que se llevó a cabo el 30 de junio en el Kazán Arena y que definió una de las plazas para los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Rusia, se recuerda un gran partido de Kylian Mbappé (anotó dos goles). A pesar de la euforia de la clasificación, las imágenes captadas dejaron ver cómo apenas terminó el encuentro corrió a pedirle la camiseta a Lionel Messi, quien, evidentemente, accedió al pedido.

Fayza Lamari no adelantó en la entrevista cuál será la decisión de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé mantiene en vilo a todo París. Es que el 30 de junio próximo terminará su contrato con el PSG, por lo que desde el primer instante del 2024 es libre de coordinar su arribo a cualquier club. O incluso también de renovar su vínculo con el conjunto del Parque de los Príncipes. Sin embargo, todavía no dio indicios ni de una cosa ni de la otra.

Tampoco su madre y manager Fayza Lamari, quien, en la entrevista con el medio mencionado anteriormente, no adelantó dónde jugará su hijo (tiene ofertas para extender su estadía en el París Saint-Germain, del Real Madrid y del Liverpool), pero sí reflejó diferencias entre ellos por los porcentajes de lo recaudado.

”Nunca jamás te lo voy a dar. ¿Qué te pasa? Yo soy el que mete los goles y, ¿te quieres llevar la mitad?”, cuenta Lamari que le dijo Kylian, a lo que ella relata que replicó: ”Sí, es cierto. Tu eres muy bueno pero nosotros somos un equipo y valoramos lo que haces por tu bien. No me importa trabajar 23 horas al día para ti pero lo único con lo que disfruto es con IBKM (La fundación que el jugador tiene y que se implica en el trabajo y la ayuda a niños)”.

Real Madrid aflojó en los plazos para Kylian Mbappé

Si bien en España aseguraban que el Real Madrid estaba firme en no querer estirar las conversaciones más allá del 15 de enero, fecha en la que habrían exigido una respuesta por sí o por no de Kylian Mbappé, ahora aclaran que esperarán unas semanas más, dado que no pretenden resignar, así como si nada, la chance de hacerse con los servicios de uno de los delanteros más importantes del mundo.