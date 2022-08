+Uno por uno: de qué equipo son hinchas los jugadores de la Selección Argentina

"El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión... Pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión”, dice Guillermo Francella en "El secreto de sus ojos". Y claro que los futbolistas de la Selección Argentina también fueron niños que corrieron detrás de la pelota y mantienen viva la misma pasión a pesar del rumbo al que los ha llevado su profesión.

A través de un video y una gran investigación previa, Flavio Azzaro realizó un repaso uno por uno para destapar de qué equipo son hinchas los futbolistas de la Scaloneta que vienen de gritar campeón en Brasil y sueñan con el Mundial de Qatar. Enterate en esta nota...

Emiliano Martínez

Surgido de las Inferiores de Independiente, el arquero del Aston Villa llegó a decir en una entrevista que sacrificaría dinero para volver al Rojo, pero luego también declaró que le perdió cierto cariño por los manejos dirigenciales. Igualmente, aunque no tan fanático, el Dibu tiene su corazón en Avellaneda.

Juan Musso

Formado en las Juveniles de Racing, el actual arquero del Atalanta sorprendió a todos en Argentina. ¡A pesar de su pasado en la Academia, es hincha de River! Igualmente, ya contó que sueña con retirarse en el equipo de Avellaneda.

Agustín Marchesín

A pesar de su gran éxito en Lanús, que lo llevó a ser uno de los referentes más importantes de los últimos del Granate, Agustín Marchesín declaró en reiteradas oportunidades su amor por Boca. Es más, estuvo en varios mercados cerca de retornar a la Argentina para defender los colores del equipo que sigue a la distancia.

Franco Armani

Ya considerado ídolo en River, el guardian del arco del equipo de Marcelo Gallardo tiene varios videos de su infancia en los que dice ser hincha del Millonario. Claro, hoy por hoy cumple un sueño mientras todo el Monumental se rompe las manos para aplaudirlo.

Juan Foyth

Campeón con Estudiantes de La Plata, el defensor del Villarreal que difícilmente llegue a Qatar 2022 por su reciente lesión es reconocido hincha de Boca. Claro, después de su pasado en el Pincha aseguró que le tomó mucho cariño, pero su pasado en redes demuestra que es del Xeneize.

Gonzalo Montiel

Cumpliendo el sueño de muchos, el lateral derecho tocó el cielo con las manos en la final de Madrid con la camiseta de River, el club del que es hincha desde chico. Siempre del mismo lado de la vereda, Montiel es fanático del Millonario.

Nahuel Molina

A pesar de haber hecho las Inferiores en Boca y haber debutado en Primera en el club de La Ribera, Azzaro confirmó que tanto él como su padre son hinchas de River. No es el primero ni será el último que, siendo fanático del eterno rival, defendió con profesionalismo la otra camiseta.

Germán Pezzella

Nacido en Bahía Blanca y con su padre fanático de Boca desde muy chico fue simpatizante del Xeneize, pero por su pasado en la vereda de enfrente se hizo fanático de River. En una de sus últimas declaraciones aseguró que "sigue todos los partidos" del equipo de Gallardo.

Cristian Romero

Hoy considerado caudillo de la defensa argentina y defendiendo la camiseta del Tottenham, Cuti comenzó su carrera en Talleres pero siendo muy chico decidió irse al barrio Alberdi para debutar en Belgrano, el club de sus amores. Aunque ojo, Azzaro también lo catalogó de doble camiseta, ya que tiene varias publicaciones que lo afirman simpatizante de Boca. Combo perfecto para la Promoción del 2011...

Nicolás Otamendi

Quizá uno de los que más público lo hace, Otamendi es hincha fanático de River. Siempre mira los partidos a pesar de la diferencia horaria y hasta algunos aseguran que post Qatar vendrá al país para retirarse con la camiseta de sus amores. ¡Gallina hasta la médula!

Lucas Martínez Quarta

Otro que no deja lugar a las dudas. Siempre demostrándolo en sus redes sociales, MQ también hizo fanático a su hijo Bautista, que no se saca la camiseta ni para ir al jardín. Si bien su carrera en Europa continúa en subida, la idea de retirarse en Núñez en un futuro es tentadora para el central.

Lisandro Martínez

Aunque nunca lo dijo en las cámaras y su paso por Defensa y Justicia es lo que más recuerdan los hinchas en Argentina, a Licha lo mandó al frente su Twitter. Sï, después de analizar varios posteos, Azzaro dio su veredicto final: el central del Manchester United es hincha de Boca.

Marcos Acuña

Aunque la madre de su hijos es hincha de Ferro, club del que surgió el Huevo, y el lateral declaró en reiteradas oportunidades que le tiene cariño a la gente de Racing, el lateral izquierdo es fanático de Boca desde chico. Hay varias fotos en La Bombonera que lo descubren.

Nicolás Tagliafico

En Avellaneda lo aman por su paso en Independiente, pero Taglia ya repitió en varias entrevistas a lo largo de su carrera que es hincha de Banfield. Aparte, en el Talladro realizó todas las Inferiores (desde el baby) y debutó en el Clausura 2011 con los del Sur del Conurbano.

Rodrigo De Paul

Según el periodista que realizó la investigación, el volante del Atlético Madrid ha dicho en varias oportunidades que era hincha de Racing, pero sería de Boca. "Yo soy de Avellaneda y él de Sarandí, tenemos muchos conocidos en común, sé muy bien que hasta no muy chico era Bostero", argumentó Azzaro.

Exequiel Palacios

Hoy en Alemania, el multicampeón con River confirmó en TyC Sports que desde chico iba a la cancha a ver al Millonario. Claro, cumplió su sueño llegando a Primera y yéndose por la puerta grande. En unos años podrá pegar la vuelta a Núñez, donde lo esperan con los brazos abiertos.

Leandro Paredes

Desde el primer día lo dijo y no hay dudas: Paredes es hincha de Boca, el club en el que debutó en Primera. Es más, se mostró muy emocionado al jugar en La Bombonera con la Albiceleste y hasta fue a recibir una camiseta la última vez que volvió al país.

Guido Rodríguez

Surgido de las Inferiores de River y con algunos partidos en Primera, muchos imaginaron que el volante que hizo una gran Copa América era hincha del Millo, pero... Para sorpresa de todos, Azzaro confirmó "a través de amigos" que es de Boca.

Nicolás Domínguez

Aunque muchos lo relacionan con Vélez, donde brilló en el país antes de emigrar a Europa, Nico Domínguez en confeso hincha de Rosario Central. Desde chico fue a la cancha y nunca lo escondió. El talentoso volante es uno de los tantos Canallas de la Selección.

Giovani Lo Celso

Con varias fotos que lo demustran desde su infancia, no quedan dudas de que el talentoso volante zurdo de la Selección Argentina es fanático de Rosario Central. "Me crié en este club y me despido muy contento", dijo antes de emigrar hacia el Viejo Continente. Seguramente, después de brillar en Europa, pegue la vuelta al Canalla.

Alejandro Gómez

Asegurando que "lo conoce de toda la vida", Azzaro sorprendió a todos con su declaración. "Jugó en el baby de Racing, sin embargo el ex Arsenal es hincha de Independiente". Aparte agregó: "Muchos hinchas de la Academia se lo quieren atribuir, a mi también me gustaría, pero el Papu es del Rojo".

Ángel Di María

Imposible de discutir. Angelito es fanático total de Rosario Central y hasta tiene el escudo del Canalla tatuado. En cientos de notas ha dicho que sueña con retirarse en el club de sus amores y post Mundial en Santa Fe lo esperan ansiosos. ¿Se dará?

Ángel Correa

A pesar del amor mútuo con los fanáticos de San Lorenzo, Angelito nunca dudó en demostrar que era hincha de Rosario Central. Así se suma a la larga lista de Canallas que vestirán seguramente la Albiceleste en la próxima Copa del Mundo.

Julián Álvarez

Tiene varias fotos con la camiseta de Boca desde muy chico (se probó en el club), pero toda su familia se encargó de aclarar que es de River y hay varias fotografías que lo muestran en el Monumental. Aparte, apareció un video en el que él mismo dice ser del Millo.

Joaquín Correa

A pesar de que ha dicho en reiteradas oportunidades que es simpatizante de Atlético Tucuman en su provincia natal, Azzaro aseguró que es hincha de River a pesar de que tiene un afecto especial por los fanáticos de Estudiantes de La Plata.

Nicolás González

El jugador número 12 de este equipo, que ha rendido en todas las posiciones que Lionel Scaloni lo probó, dijo con la camiseta de la Fiorentina que es hincha de River, como toda su familia. Los fanáticos de Núñez ya toman nota pensando en el futuro...

Emiliano Buendía

Si bien en la Argentina no es de los más reconocidos de la Selección, el futbolista de 25 años que nació en Mar del Plata y la rompe en Europa desde hace varios años confesó en una nota que es hincha de River.

Lautaro Martínez

Aunque la rompió con la camiseta de Racing y la gente lo quiere al punto de tatuarse su cara, Azzaro mostró una entrevista que le hicieron ya en Inter en la que dice "no soy hincha de Racing, pero al club le he tomado un cariño muy grande". Aparte, el periodista confirmó que es hincha de River.

Lionel Messi

Aunque aseguró que desde chico tenía simpatía por River (con fotos que lo respaldan), Azzaro contó que todo su entorno sostiene que La Pulga es hincha de Newell's. Y sí, él mismo lo remarcó en varias oportunidades. Toda su familia es de La Lepra, aunque uno de sus hermanos es de Central.

Paulo Dybala

A pesar de no haber jugado nunca en la Primera División (se fue después de disputar la B Nacional con Instituto), la figura de la Roma declaró tras un partido con La Gloria que es hincha de Boca. ¿Y si te llama Román, Paulo?

Lionel Scaloni

El padre de la criatura es relacionado con regularidad con Newell's, pero en Mar de Fondo (programa que conducía Alejandro Fantino) el DT de la Selección Argentina se encargó de confirmar que era hincha de Boca. ¡Sorpresa!

