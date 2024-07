Mientras espera que puedan tener lugar los últimos movimientos en el mercado de fichajes, tanto en materia de arribos como de egresos, Martín Demichelis trabaja con vistas a la vuelta de River a la competencia oficial, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de julio, cuando reciba a Lanús en el Estadio Monumental por la sexta jornada de la Liga Profesional.

Tres de los refuerzos que cerró El Millonario podrían incluso tener su presentación oficial ante El Granate: Jeremías Ledesma en el arco, Federico Gattoni en la defensa y Felipe Peña Biafore en la mitad de la cancha. Dos bajas obligadas serán las de Claudio Echeverri, por estar vinculado al seleccionado olímpico, y Agustín Sant’Anna por lesión; y otros dos quedarían desafectados por haber recibido una licencia de cuatro días tras su participación en la Copa América: Franco Armani y Miguel Borja.

Árbitros confirmados para River vs. Lanús

El encargado de impartir justicia en la vuelta de River a la competencia oficial, este domingo desde las 15.00 ante Lanús y en el Estadio Monumental, será Fernando Rapallini, mundialista en Qatar. Pablo Acevedo y Adrián Delbarba serán sus asistentes.

Como cuarto árbitro fue designado Franco Acita, mientras que Ariel Penel será el principal responsable del VAR y Diego Verlotta será el árbitro AVAR.

Panathinaikos prepara una oferta por Enzo Díaz

River podría tener otra salida que no estaba en los planes, similar a lo que sucedió con la partida de Esequiel Barco rumbo a Rusia, ahora que Panathinaikos está interesado en hacerse de los servicios de Enzo Díaz y podría hacer llegar una oferta en los próximos días.

El equipo griego ofrecería 3 millones de euros por el fichaje del lateral izquierdo y si bien es una cifra que no convence en las oficinas de Núñez, la posición que asuma el futbolista podría ser determinante para que se analice o no la posibilidad de llegar a un acuerdo económico entre los clubes.

Si River se desprendiera de Enzo Díaz, cuenta con Milton Casco y el recientemente incorporado Franco Carboni como naturales en la posición, aunque podría salir de todos modos al mercado e ir por un futbolista que viene siguiendo desde hace tiempo: Román Vega, de Argentinos Juniors.

Palabras de despedida de David Martínez

Antes de viajar rumbo a Miami, para integrarse al Inter de Lionel Messi y Tata Martino, David Martínez expresó sus sensaciones por dejar un club del que es hincha confeso, pero en el que las cosas no le han ido todo lo bien que esperaba.

“No hay mal que por bien no venga. Estoy contento y tranquilo, esperando viajar y ver si mañana sale todo bien para jugar con el diez (por Messi). Hace mucho que no me toca sumar minutos. Si bien hubo muchos partidos en este primer semestre que no me tocó a mí, yo seguí entrenando de la mejor manera, siempre estuve a disposición. Después, el que elige es el técnico”, manifestó.

Y agregó: “Entiendo al hincha, en River solo sirve ganar, es algo que siempre se propone el equipo. Soy un agradecido del apoyo que tuve siempre de la gente. Me voy tranquilo. La revancha ya la tuve cuando regresé a River. Soy hincha, al igual que mi familia, amo a River, es mi segunda casa, siempre le voy a estar agradecido. Le deseo lo mejor de acá en adelante”.