102 vs. 97 años: con marcapasos, caderas y rodillas nuevas, el partido oficial que rompió récords en el tenis

En una historia de vitalidad y perseverancia, el australiano Henry Young y el estadounidense Arthur Lind sumaron casi dos siglos de vida dentro de una cancha.

Por Bruno Carbajo

Henry Young y Arthur Lind, los protagonistas de un récord de vigencia tenística.
En el deporte de alto rendimiento se suele hablar del retiro cuando un atleta cruza la barrera de los 35 o 40 años. Sin embargo, en el polvo de ladrillo de Bol, Croacia, dos hombres decidieron reescribir los libros de biología. Henry Young (102 años) y Arthur Lind (97 años) sumaron entre ambos 199 años de vida dentro de una cancha, estableciendo un récord mundial de un partido oficial de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

El escenario fue el Campeonato Mundial ITF Masters Tour, específicamente en la categoría +90, celebrado en octubre del año pasado. El encuentro, válido por los cuartos de final, quedará en la historia no por los golpes, sino por ser el cruce de tenis entre los jugadores más longevos jamás registrado en un torneo oficial.

El partido se resolvió a favor del estadounidense Lind, quien se impuso con un contundente 6-1 y 6-2. Podría decirse, en cierto punto, que el norteamericano hizo valer su juventud. Sin embargo, el resultado fue apenas una anécdota.

Henry Young, un ejemplo de vitalidad

Los flashes también se pasaron sobre Young, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que ya se había convertido en leyenda en 2023 al ser el primer jugador con 100 años en competir en el circuito. Lejos de colgar la raqueta, redobló la apuesta y sigue viajando por el mundo con su raqueta.

Lo más sorprendente del australiano no es solo su edad, sino su historial clínico, el cual recita con orgullo al autodefinirse como un “monumento a la profesión médica“. Y no exagera: sigue pisando las pistas con “dos rodillas nuevas, una cadera nueva, un marcapasos, audífonos en un oído y un implante coclear en el otro, y dos narices rotas“.

Arthur Lind y Henry Young hicieron historia en el tenis (Prensa ITF).

Lo que me molesta es que la gente deje de practicar tenis cuando sufre alguna lesión“, reflexionó el australiano en diálogo con The Guardian, dejando una lección de vida que trasciende el deporte. Para él, la receta es simple. “Simplemente no se puede frenar a un buen jugador; el tenis te termina curando“, sentenció el hombre de 102 años.

Datos clave

  • Henry Young (102 años) y Arthur Lind (97) establecieron el récord mundial de edad combinada (199 años) en un partido oficial de la ITF.
  • El estadounidense Lind se llevó la victoria por 6-1 y 6-2 en los cuartos de final del Mundial Masters Tour +90 en Croacia.
  • Young, veterano de la Segunda Guerra Mundial, juega con marcapasos y prótesis de rodilla y cadera, dejando un mensaje de perseverancia ante las lesiones.
