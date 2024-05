El alemán, además de enfrentarse contra Rafa Nadal en la primera ronda de RG, deberá presenciar el juicio en su contra por una denuncia hecha por su ex pareja.

Alexander Zverev, actual número 4 del ránking ATP y reciente ganador del Masters 1000 de Roma, debutará este lunes 26 de mayo ni más ni menos que ante Rafael Nadal en la primera ronda del Roland Garros. A pesar de su nombre e historia en el tenis y más aún en tierra batida, el español es actualmente el puesto 275 del ránking y por eso tocó en el sorteo un duelo entre titanes en la ronda inicial del Grand Slam francés.

El alemán de 27 años, además de tener que enfrentarse a Nadal y de buscar seguir avanzando en el Roland Garros, tendrá que afrontar un juicio por una causa penal que tiene abierta en su contra por una denuncia de su ex pareja por violencia de género.

Brenda Patea, ex novia de Zverev y madre de su hija, denunció a fines de 2023 al tenista por un hecho de violencia ocurrido en 2020. En la denuncia, la modelo declaró que en una discusión con Zverev, en un departamento que compartían en Berlín, el tenista la empujó contra una pared e intentó estrangularla. De hecho, Patea resaltó que el presunto ataque -que fue corroborado por dos testigos- le provocó dolores en la garganta y cuello, además de dificultad para respirar y tragar.

Este viernes 31 de mayo, mientras se desarrolla el Roland Garros, Alexander Zverev deberá poner su atención en Berlín debido a que comenzará el juicio por la denuncia en su contra efectuada por su ex pareja. En medio de este contexto, el propio tenista habló al respecto y, además de adjudicarse la inocencia, confió en la justicia alemana.

Alexander Zverev en conferencia de prensa (IMAGO)

Las declaraciones de Alexander Zverev sobre el juicio en su contra

En conferencia de prensa, antes de enfrentarse con Rafael Nadal, Zverev rompió el silencio: “Creo en el sistema alemán y creo en la verdad. Sé lo que hice y sé lo que no hice. Eso es lo que va a salir y tengo que confiar en eso. Todo lo demás está fuera de mi control y no está en mis manos, pero creo que no voy a perder este juicio“, comenzó.

Además, el tenista señaló que la situación judicial no le nublará la vista en el Roland Garros: “No hay absolutamente ninguna posibilidad de que lo pierda (el juicio). Por eso puedo jugar tranquilo y mis resultados lo están demostrando, como ganar Roma, que es un gran título. Y si todo eso estuviera en mi mente, no estaría jugando como lo hago“.

Alexander Zverev en conferencia de prensa (IMAGO)

La multa que ya tuvo Zverev en el caso

En noviembre del 2023, Zverev recibió una multa de 450 mil euros de parte del Tribunal Penal de Berlín por la denuncia en su contra, aunque su defensa rechazó la misma mediante un recurso. En paralelo, la ATP también le inició una investigación en ese entonces, pero fue desestimada la posibilidad de sancionarlo deportivamente.