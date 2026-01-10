Derrotó a Djokovic, Federer y Nadal, fue ladero de Coria y ahora tendrá una franquicia de un gigante de la comida rápida

Son pocos los tenistas argentinos que derrotaron a Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. Martín García -popularmente conocido como Tero- fue uno de ellos. Lo hizo en la modalidad de dobles, en la que consiguió ocho títulos a nivel APT y en la que ocupó el puesto número 21 del ranking. Una vez que dejó la actividad profesional siguió vinculado al mundo del tenis, tanto como profesor como también como subcapitán del equipo argentino. Además, se dedicó al rubro gastronómico y ahora realizó una importante apuesta en Misiones.

Empresario gastronómico

Desde hace un tiempo, Martín García se radicó en Misiones, provincia de la cual es originaria su esposa. Ya en 2015 llevó a Posadas la primera sucursal de Havanna, pero ahora lo hará con McDonald´s, la cadena de comida rápida más importante del mundo. Cabe destacar que será la segunda sucursal en toda la provincia, la misma estará en un shopping ubicado en Bolívar y San Lorenzo. Según informaron medios locales, la franquicia tendrá unos 80 empleados.

Victorias ante Federer, Nadal y Djokovic

En 2019, Martín García dialogó con Pasa de Todo y recordó cómo fueron sus victorias -en dobles- ante los tres tenistas más determinantes de la historia: “Estaban entre los 10 o 15 del mundo, ninguno era todavía número 1 del mundo. A Djokovic le gané en Wimboledon, a Federer en el Master de Cincinatti y con Nadal fue cuando el ganó su primer ATP en Polonia, en cuartos de final de doble me tocó enfrentarlo y tuve suerte de ganarle”.

Tero García en 2008. (Foto: Getty).

Subcapitán del equipo argentino de Copa Davis

ver también Nick Kyrgios sentenció quién es su favorito entre Djokovic, Nadal y Federer: “El Michael Jordan del tenis”

En 2021, la AAT confirmó a Guillermo Coria como capitán del equipo argentino de Copa Davis. El Mago decidió sumar al Tero García como subcapitán y así lo comunicó: “Al que voy a sumar es al Tero García, mi amigo de la vida, porque es mi persona de confianza”. El camino del Mago en este puesto concluyó en 2024 y fue reemplazado por Javier Frana, que todavía sigue en el cargo.

DATOS CLAVE

Martín García abrirá una franquicia de McDonald’s con 80 empleados en la provincia de Misiones .

abrirá una franquicia de con en la provincia de . El extenista ocupó el puesto número 21 del ranking y ganó ocho títulos ATP dobles.

del ranking y ganó ATP dobles. García venció a Djokovic en Wimbledon, a Federer en Cincinnati y a Nadal en Polonia.

Publicidad