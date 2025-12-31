Nick Kyrgios sentenció quién es su favorito entre Djokovic, Nadal y Federer: “El Michael Jordan del tenis”

Si bien hoy atraviesa un momento diferente en su carrera, y se encuentra en el foco de las críticas tras la polémica “Batalla de los Sexos”, Nick Kyrgios supo ser un tenista muy competitivo, midiéndose con los mejores. A lo largo de su carrera, se enfrentó en reiteradas oportunidades con Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal y dice saber quién es el mejor de los tres.

El australiano se metió en uno de los debates más grandes de la historia del tenis y se animó a decir quién ocupa el escalón más alto del Big Three. Kyrgios, que hoy no tiene ranking, afirmó que “sin dudas” Djokovic es el mejor tenista de la historia, pero no es su favorito dentro de la cancha. En ese apartado, Roger es el ganador.

“Creo que su derecha es tan sólida que puede pegar todos los golpes con su revés, posiblemente el mejor que haya pisado la cancha. Su servicio es sólido, la mejor devolución de saque de todos los tiempos, su juego en la red… Es de los jugadores con mejores movimientos que jamás haya jugado”, aseguró.

Y continuó: “Quiero decir que el mejor de todos los tiempos es sin duda Novak, pero eso no significa que, si tuviera que elegir a quién me gustaría ver, Roger Federer sería el más atractivo. Es el más talentoso, hace que el juego parezca sencillo, como el Michael Jordan del tenis”.

Además de la mención especial para el suizo, Kyrgios también explicó la diferencia de Nole con Rafa: “Es el jugador más completo en todas las superficies, porque Nadal es dominante en una, mientras que Novak lo ha sido en casi todas“.

“Creo que la mera capacidad de redirigir está muy subestimada. Eso es algo que sentí al jugar contra él, podía cambiar de dirección en cualquier cosa que yo golpeara y cuando se lo planteara. Tiene un alto porcentaje, es una locura”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Los números de Nick Kyrgios ante el Big Three

ver también Decepción en la Batalla de los Sexos entre Kyrgios y Sabalenka: triunfo cómodo pese a las ventajas

Nick Kyrgios tuvo múltiples enfrentamientos con Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal y supo ganarle a todos. Curiosamente, con el único que tiene historial favorable es contra Nole, justamente a quien considera el mejor tenista de la historia.

Contra Djoker, el australiano tuvo apenas tres cruces y se llevó dos. Eso sí, el más importante fue para el serbio, que fue en la final de Wimbledon 2022 por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(3).

Contra Federer y Nadal, la historia es diferente. El suizo le ganó seis de las siete veces que se enfrentaron, mientras que el español se impuso en seis de los nueve enfrentamientos.

Publicidad