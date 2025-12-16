Nalbandian explicó por qué Djokovic es mejor que Federer y Nadal

Una de las eternas discusiones en el mundo del tenis se da en torno a determinar quién fue el mejor jugador de todos los tiempos. Los nombres que siempre aparecen en la mesa son: Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal y es lógico. El Big 3 marcó una era en este deporte y son los que más títulos de Grand Slam tienen.

En esta oportunidad, David Nalbandian se refirió al tema y lo hizo en diálogo con Clank!: “Yo creo que unanimidad y hay distintos gustos. Sin duda, Nole es el mejor por resultados y todo, pero te pueden gustar más Roger y Rafa, que están un pelín más abajo en lo numérico, pero fueron simbólica mucho más para la gente que Nole, así que hay una cuestión de gustos”.

“Pasa más por gusto y por la impresión que causó en la gente. Para mí el mejor es Djokovic, el más profesional, después te puede gustar más o menos. Djokovic ayudó a Roger y a Rafa a seguir mejorando, a seguir teniendo objetivos y no solamente entre ellos dos. Creo que entre los tres se potenciaron”, concluyó el Rey.

Nalbandian vs. el Big 3

A lo largo de su exitosa trayectoria, David Nalbandian se enfrentó al Big 3. Ante Novak Djokovic jugó en cinco oportunidades con cuatro victorias para el serbio y una para el argentino. Contra Rafael Nadal jugó en siete ocasiones con cinco victorias de Rafa y dos del Rey. Finalmente, con Roger Federer se midió 19 veces, con un historial favorable para Su Majestad por 11 a 8.

Novak Djokovic ante Nalbandian en el Masters 1000 de Montecarlo en 2010. (Foto: Getty).

La gran carrera de David Nalbandian

David Nalbandian es uno de los mejores tenistas argentinos de todos los tiempos. Jugó como profesional entre el 2000 y el 2013 y en esos años no solamente ganó once títulos a nivel ATP y fue número 3 del mundo, sino que además jugó la final de Wimbledon (2002) e hizo semifinales en los otros tres Grand Slams.

