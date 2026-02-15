Francisco Cerúndolo venció a Luciano Darderi y se consagró campeón en el Argentina Open

En el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Francisco Cerúndolo (19° del Ranking ATP) se impuso por 6-4 y 6-2 ante Luciano Darderi (22°) en la final del Argentina Open 2026. Así, el campeón celebró por primera vez en el evento en su tercera participación en la definición.

El certamen llegó a su fin este domingo con el duelo entre los dos mejores preclasificados del cuadro. Cerúndolo había vencido en sets corridos a Tomás Etcheverry en semifinales, mientras que el representante de Italia, que nació en Argentina, bajó a Sebastián Báez, también en dos parciales.

En el primer set de la definición, Cerúndolo, el mejor ubicado en el escalafón mundial, sorprendió con un rápido quiebre que sostuvo hacia el final de la manga para imponerse primero por 6-4. Los 16 winnes sobre los 10 de Darderi fueron la clave, además de haber sostenido 5 chances de break en este primer parcial.

El segundo set tuvo un desarrollo diferente, muy cambiante. Es que Cerúndolo abrió con un quiebre, pero no logró confirmar en el siguiente game. Afortunadamente para él, Darderi se mostró errático y volvió a entregar su saque para el 3-1 parcial del local.

Con la ventaja a favor, Cerúndolo movió los hilos del partido y jugó con la desesperación de su rival a favor. Los errores no forzados de Darderi lo ayudaron a cerrar este segundo parcial por 6-2 para gritar campeón.

Cerúndolo tuvo revancha en el Argentina Open

El tenista de 27 años había perdido en las dos veces que alcanzó la definición del ATP 250 de Buenos Aires. En 2021, cayó por un holgado 6-1 y 6-2 ante Diego Schwartzman, mientras que en la última edición, en 2025, fue derrota por 6-4 y 7-6(1) ante el brasileño Joao Fonseca.

Publicidad

Publicidad

ver también Polémica bandera en el ATP de Buenos Aires: “Más argento que el mate”

Datos clave