Los 4 tenistas argentinos que escalaron esta semana en el Ranking ATP

Finalizó una semana especial en el calendario ATP por la disputa del Argentina Open. En el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Francisco Cerúndolo conquistó por primera vez el evento al derrotar en sets corridos a Luciano Darderi, también local, aunque compite bajo bandera italiana.

La amplia participación de tenistas argentinos en las instancias finales del certamen de Buenos Aires ayudaron a que varios de ellos consigan escalar posiciones en el Ranking ATP, actualizado este lunes con los últimos resultados del circuito.

Llamativamente, a pesar de haberse consagrado en el ATP 250, Cerúndolo se mantuvo en la 19° posición. Esto se debe a que defendía los puntos del subcampeonato en la última temporada, por lo que no escaló, pero tampoco perdió su lugar en el Top 20.

Darderi, en cambio, sí ascendió a pesar de haber perdido en la definición. El nacido en Villa Gesell subió una posición hasta el 21° lugar del escalafón por sumar 115 unidades con su desempeño.

Dentro del Top 10, cuatro argentinos consiguieron escalar posiciones durante esta semana. El mejor ubicado es Sebastián Báez, que alcanzó las semifinales del Argentina Open y ahora se ubica en el 32° lugar, solo detrás de Cerúndolo entre los nacionales.

Camilo Ugo Carabelli escaló un puesto hasta el 46° lugar, mientras que Tomás Etcheverry, también entre los 4 mejores del Argentina Open, subió tres posiciones hasta el 51°. Por último, Juan Manuel Cerúndolo creció dos lugares para posicionarse en el 78°.

