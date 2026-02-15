Polémica bandera en el ATP de Buenos Aires: “Más argento que el mate”

La gira sudamericana de polvo de ladrillo es una de las más apasionantes del circuito. Si bien no suele contar con los mejores jugadores del mundo, la pasión con la que se vive en las tribunas es única. Uno de los grandes protagonistas de esta semana en el ATP de Buenos Aires, que se puede ver a través de Disney+, es Luciano Darderi, quien nació en Villa Gesell y decidió representar la bandera italiana, el país que lo adoptó cuando emigró a los 12 años en búsqueda de un sueño.

Desde que Darderi empezó a tener buenos resultados y un protagonismo importante en el circuito, pareciera que el único tema que lo rodea es la decisión de haber decidido representar a Italia. Es cierto que Luli tiene una personalidad de las que no abundan y eso lo hace quedar en el centro de las críticas.

Suele celebrar demasiado los puntos, quejarse con los árbitros cuando considera que hay alguna injusticia y se aleja un poco del estereotipo de tenista convencional, pero simplemente es su personalidad y no debería ser juzgado por eso, siempre y cuando no falte el respeto, algo que hasta el momento nunca sucedió.

Semifinal caliente y bandera polémica en las tribunas del BALTC

El pasado sábado, Luciano Darderi se vio las caras con Sebastián Báez por las semifinales del ATP de Buenos Aires. El público estuvo claramente a favor de la segunda raqueta argentina e inclusive cuando Darderi ganó el partido -fue 7/6 y 6/1- desde las tribunas cayeron algunos silbidos.

Lo que llamó la atención en las tribunas del Buenos Aires Lawn Tennis Club fue la presencia de una bandera algo provocativa e innecesaria, que solamente aporta un capítulo más en la cuestión que Darderi preferiría dejar atrás, que es la decisión de competir para Italia. La bandera en cuestión decía: “Luli Darderi que placer verte otra vez. Más argento que el mate”.

La bandera de la discordia. (Foto: Getty).

El padre de Darderi se refirió al cambio de nacionalidad de su hijo

Gino Darderi dialogó con BATennis y dijo: “Nosotros somos argentinos. Amamos Argentina. Es una decisión personal, suya. Nunca hablé con nadie ni tuve ningún contacto como para que Luciano juegue la Copa Davis en Argentina”.

Al ser consultado se analizarían la posibilidad de representar a Argentina, Gino agregó: “Sí, es una decisión de Luciano. Tenía la esperanza de que lo convoquen (en Italia), pero como dice Luli; los italianos juegan muy bien y no es fácil que se dé la convocatoria. Pero ahí yo no me meto”.

Se viene la final del ATP de Buenos Aires

Este domingo, a partir de las 16 horas, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club se verán las caras las dos mejores raquetas del Argentina Open en la gran final: Luciano Darderi se medirá ante Francisco Cerúndolo, que en 2025 también alcanzó la final, aunque no pudo ante Joao Fonseca. El oriundo de Villa Gesell irá por si quinto título a nivel ATP y el segundo en Argentina, ya que el primero de ellos fue en Córdoba en 2024.

