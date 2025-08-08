Ante las bajas de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, se presumía que los primeros títulos de la gira norteamericana de canchas duras, que sirven de preparación para el US Open, iban a quedar en manos de jugadores que habitualmente no suelen ser campeones. En Los Cabos ganó Shapovalov, en Washington lo hizo De Miñaur y en el Masters 1000 de Toronto lo hizo Ben Shelton, una de las grandes promesas del tenis actual.

Shelton tiene 22 años y demostró su gran potencia, con un servicio que es de los mejores del circuito. En este 2025 cambió su mentalidad y dejó atrás algunos gestos poco apropiados para le elite del tenis, se concentró en jugar y en mejorar y demostró tener herramientas para conseguir lo que se propone. El pasado jueves derrotó a Khachanov en tres sets y obtuvo el título más importante de su carrera: el Masters 1000 de Toronto. Anteriormente había ganado el ATP 500 de Tokio en 2023 y el ATP 250 de Houston en 2024. Tras su coronación en Canadá, Shelton alcanzó el puesto número 6 en el ranking y se consolida como uno de los máximos candidatos a ganar el US Open.

Shelton superó a Khachanov en la final del Masters 1000 de Toronto. (Foto: getty).

En este 2025, Shelton no solamente fue noticia por algún que otro incidente que tuvo en cancha o por sus resultados, también porque se lo vio acompañado en algunos de los torneos de la gira europea de polvo de ladrillo de su nueva pareja, quien es la hija de una leyenda del básquet de la década del 90, que supo ser uno de los mejores socios de Michael Jordan en Chicago Bulls.

¿Quién es la pareja de Ben Shelton?

Trinity Rodman es la hija de Dennis Rodman, gloria del básquet. Pero también es reconocida por su carrera como futbolista profesional. De chica comenzó a jugar a este deporte y luego de formarse, en el año 2021 fue seleccionada por Washington Spirits en el draft. Desde entonces es una de las jugadoras más destacadas de ese equipo y también de la Selección de Estados Unidos, con la que acumula 40 partidos jugados. Es delantera y entre sus distinciones personales fue elegida como la mejor jugadora joven de 2021 y además integró el equipo ideal de la liga aquel año.

Trinity Rodman. (Foto: Getty).

Dennis Rodman, una leyenda de la NBA que brilló junto a Michael Jordan

No caben dudas que el tridente conformado por Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman dejaron una huella en la historia de Chicago Bulls y de la NBA. Pero Rodman no solamente quedó marcado a fuego en la historia de ese deporte por esos años, anteriormente había sido una pieza clave de Detroit Pistons en aquel famoso equipo que se conoció como los Bad Boys. En total, Dennis acumuló cinco anillos de la NBA, dos con los Pistons y tres con los Bulls.

Dennis Rodman. (Foto: Getty).

