Fue número 3 del mundo y confesó que estuvo a punto de retirarse a los 27 años en 2025: “Me asusté”

De los tenistas nacidos a fines de la década del 90, Stefanos Tsitsipas fue uno de los que más expectativas generó. No solamente por su calidad, su revés a una mano -que cada vez se ven menos- sino porque tuvo algunos resultados interesantes. Entre 2018 y 2020 obtuvo cinco títulos a nivel ATP, en 2021 fue finalista de Roland Garros y en 2023 del Abierto de Australia, pero no logró coronarse.

A partir de 2024 comenzó la irregularidad. Es cierto que en ese año ganó el Masters 1000 de Montecarlo -fue el tercero en su carrera- pero sobre el tramo final del año empezaron los problemas. A pesar de eso, el griego logró mantenerse en el top 10. Cabe destacar que en 2021 había llegado a ser el número 3 del mundo.

Tsitsipas y un 2025 muy malo

El año de Tsitsipas comenzó con altibajos, inclusive en marzo se consagró campeón del ATP 500 de Dubái, pero a partir de allí no tuvo buenos rendimientos, especialmente donde más se esperaba que los tenga: en la gira europea de polvo de ladrillo.

Los resultados no acompañaron, decidió dejar de trabajar con Apostolos -su padre- y así fue que contrató a Goran Ivanisevic, pero la relación laboral duró apenas semanas y el griego decidió volver con su padre, con quien siempre tuvo un vínculo más que particular. En el segundo semestre aparecieron las lesiones y los problemas sentimentales, ya que se confirmó que terminó su relación con Paula Badosa, tenista española.

Stefanos confesó que pensó en dejar el tenis

Cuando aparecieron las lesiones, Stefanos Tsitsipas analizó dejar el tenis a los 27 años: “Estuve seis u ocho meses en los que mi mayor preocupación al saltar a la cancha para competir era saber si podría terminar el partido y, en caso de ganar, si estaría preparado para jugar el siguiente encuentro. Me asusté mucho después del US Open, porque estuve dos días sin poder caminar. Eso hizo que me replanteara mi futuro. Visité a uno de los médicos deportivos más prestigiosos del mundo y tan solo deseo que las buenas sensaciones que tengo sigan igual”.

Además, agregó: “Verme tan gravemente lesionado y en un estado de forma física y mental tan malo y sombrío durante tanto tiempo, te vienen a la mente muchas cosas. Fue imposible no pensar qué sería de mi vida en el futuro si seguía así. Hubo momentos en los que me preguntaba a mí mismo por qué hacía eso, qué necesidad tenía de sentir tanto dolor“.

Tsitsipas en el último US Open, donde cayó en segunda ronda ante Altmaier. (Foto: Getty).

“Prefiero dejar el tenis si no puedo disfrutarlo sin dolores que estar luchando constantemente con problemas graves de salud. Quiero ser feliz. Supongo que si no puedo competir, tendré que dejarlo, pero mi sueño sería seguir compitiendo durante diez años más. El tenis me lo ha dado todo, sería durísimo tener que abandonarlo”, completó el griego, que actualmente ocupa el puesto número 36 del ranking.

