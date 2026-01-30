Juan Martín Del Potro sorprendió a Novak Djokovic después de su victoria ante Sinner para clasificar a la final del Abierto de Australia: “Qué felicidad”

No importa si ya tiene 38 años y el mundo entero siente que el mejor momento de su carrera ya quedó atrás. No se puede, al menos hasta que él mismo decida decir basta, dar a Novak Djokovic tantas oportunidades en un mismo torneo. Quedó demostrado con su épica victoria en las semifinales del Abierto de Australia, que puede verse por Disney+, ante Jannik Sinner, después que él mismo reconociera que había estado a punto de irse a casa en cuartos de final, cuando estaba siendo derrotado con autoridad por Lorenzo Musetti hasta que una lesión obligó al italiano a retirarse.

El serbio, que también había avanzado sin jugar en cuarta ronda por el retiro de Jakub Mensik, utilizó todas esas energías acumuladas por obra del destino para concentrarlas en un partido en el que su rival era el amplio favorito. Lo jugó y lo lucho, para terminar llevándose una victoria en cinco sets ante el segundo mejor jugador del mundo, que lo devolvió a la final del torneo que más ha ganado en su carrera para enfrentar nada menos que a Carlos Alcaraz, el mejor de la actualidad.

Novak Djokovic dio lugar a una de las grandes sorpresas del Abierto de Australia, pero él también fue sorprendido apenas consumada su victoria por uno de los rivales que más trabajó le dio en los mejores años de su carrera y con quien pudo forjar una entrañable relación de amistad: Juan Martín Del Potro. Fue mientras concedía una entrevista a Agostina Larocca para ESPN y el argentino irrumpió desde la pantalla de un teléfono celular.

“Grande, Nole. ¡Grande! Qué felicidad, amigo”, le dijo Delpo a Djokovic, quien enseguida le hizo un pedido especial: “No me digas tu predicción para la final”, bromeó. “Imagino que es una de las victorias más emocionantes de tu carrera, ¿no?”, le preguntó el argentino. “Exactamente. Con mucha intensidad, con la energía que he tenido que meter para ganar contra Sinner. Ha estado increíble”, le respondió el serbio antes de despedirlo con un “gracias” y un “te amo”.

La amistad entre Del Potro y Djokovic

No es casualidad que Juan Martín Del Potro haya elegido a Novak Djokovic para hacer su partido despedida en Parque Roca en diciembre de 2024. A lo largo de los años, en una ambiente de máxima competitividad, ambos supieron forjar una amistad real que mantienen al día de hoy.

“En el circuito es difícil crear ese vínculo de amistad cuando competís. Pero Nolees un amigo, alguien a quien quiero que siempre le vaya bien”, había dicho el tandilense años atrás. En la misma sintonía con las palabras que el serbio le dedicó previo a la final del US Open de 2018 en la que terminó derrotándolo. “Juan Martín es alguien a quien aprecio un montón. Nutre los valores correctos de la vida. Se interesa por su familia, por sus amigos, respeta a todos. Lucha en cada partido de principio a fin”, habían sido sus palabras.

Una amistad que nunca fue afectada por la rivalidad deportiva, incluso cuando el propio Nole reconoce que el argentino le propinó uno de los golpes más duros de su carrera al vencerlo en los Juegos Olímpicos de Río, en 2016. “El peor momento de mi carrera fue en los Juegos Olímpicos de Río, cuando perdí con Del Potro. Fue un partido muy emocional, tenía el apoyo de todo el público y probablemente estaba en el pico de mi carrera. Ya tenía todos los Grand Slams y sentía que no perdía una pelota. Sentí que todo mi mundo colapsó”, confesó el año pasado, mientras disputaba el US Open.

¿Cuándo y dónde ver la final del Abierto de Australia?

La final del Abierto de Australia que protagonizarán Carlos Alcaraz y Novak Djokovic está programada para el domingo desde las 5.30 de la mañana en hora de Argentina. La misma podrá verse en vivo y en directo por ESPN y Disney+.

