Djokovic le ganó a Sinner, se metió en la final del Abierto de Australia y va por su Grand Slam número 25

Es difícil encontrar las palabras para describir lo que hizo Novak Djokovic este viernes en el Abierto de Australia, que se puede a través de Disney+. El serbio se enfrentó a Jannik Sinner y, luego de jugar más de 4 horas, le ganó en cinco sets. Nole se medirá el próximo domingo ante Carlos Alcaraz en la final del primer Major del año y, de ganarlo alcanzará los 25 títulos de Grand Slam.

El italiano comenzó a buen ritmo y se quedó con el primer parcial por 6/3, pero Nole se recuperó y ganó la segunda manga por 6/3. En el tercero, el italiano aceleró y ganó 6/4 el set, pero Novak no bajó lo brazos y se impuso en el cuarto por 6/4. Finalmente, en el parcial definitivo, el serbio estuvo implacable en los puntos decisivos, levantó varios break points, quebró el saque de Sinner en el momento exacto y ganó por 6/4.

Jannik Sinner no pudo hacer nada ante un Djokovic implacable. (Foto: Getty).

Nole supo aprovechar sus oportunidades

Además de mostrar un tenis brillante ante Jannik Sinner, el serbio llegó a este encuentro con un descanso necesario que no tuvo su rival. Su partido de octavos de final no se jugó porque Jakub Mensik dio w/o, mientras que en cuartos de final caía ante Musetti por 2 sets a 0, cuando el italiano se tuvo que retirar por una lesión muscular.

Djokovic va por su undécimo título en Melbourne

Novak Djokovic acumula 24 títulos de Grand Slam y es el jugador más ganador de todos los tiempos. Diez de esos títulos se dieron en Melbourne: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023- por lo que ante Carlos Alcaraz buscará conquistar este torneo por vez número 11.

Djokovic celebra su victoria ante Sinner. (Foto: Getty).

