Laver Cup 2025: dónde se juega, formato, participantes y por qué fue tan importante en la carrera de Roger Federer

Luego del US Open y un fin de semana emocionante de Copa Davis, el foco del tenis pasa a la Laver Cup, un evento oficial que forma parte del calendario de la ATP, aunque no entrega puntos para el ranking y es más lúdico que competitivo. A los jugadores que participan les sirve para prepararse para la gira asiática de canchas duras y también es un buen momento para ver un evento por equipos, de los que no abundan en el año.

La Laver Cup tuvo su primera edición en 2017 y enfrenta a un equipo de jugadores europeos y a otro del resto del mundo, cada uno con un capitán que fue leyenda de este deporte. A partir de 2025 serán Yannick Noah para el conjunto europeo y Andre Agassi para el del resto del mundo. Este año, el certamen será en el Chase Center de San Francisco entre los días 19 y 21 de septiembre. Serán seis jugadores por cada equipo, con la presencia estelar de Carlos Alcaraz.

¿Cómo se juega la Laver Cup 2025?

El formato de la Laver Cup es muy particular. El equipo ganador es el primero que llegue a 13 puntos, pero la manera de contabilizar los mismos es: el primer día de competencia se da un punto por partido ganado, el segundo son dos puntos y el tercero son tres. Se juegan partidos a al mejor de tres sets, con la particularidad que el tercer set -en caso de ser necesario es un súper tiebreak- y son tanto en modalidad singles como dobles.

Así son los equipos de la Laver Cup 2025

Team Europa

Alcaraz

Zverev

Rune

Ruud

Mensik

Cobolli

Capitán: Noah

Team World

Cerúndolo

Fritz

De Miñaur

Fonseca

Michelsen

Opelka

Capitán: Agassi

Así se jugará la edición 2025. (Foto: @LaverCup).

Publicidad

Publicidad

La Laver Cup 2022, inolvidable para la carrera de Federer

Roger Federer es una leyenda viviente del deporte y la Laver Cup ocupa un rol muy importante en su trayectoria ya que allí disputó su último partido como profesional y fue jugando dobles junto a Rafael Nadal, su máximo rival dentro de la cancha, pero un amigo fuera de ella. El 23 de septiembre de 2022, en Londres, Su Majestad y Rafa enfrentaron a Sock y Tiafoe y cayeron en el súper tiebreak, pero el resultado fue anecdótico. Todo los presentes le rindieron homenaje al suizo, que desde entonces siguió vinculado al mundo del tenis desde otro lado.

ver también Es el tenista menos ortodoxo, sufrió una insólita sanción de más de un año y dice que ser una persona con autismo no lo afecta: “Más que capacitado”

¿Dónde se jugaron las ediciones anteriores de la Laver Cup?

2017: Praga, República Checa

Praga, República Checa 2018: Chicago, Estados Unidos

Chicago, Estados Unidos 2019: Ginebra, Suiza

Ginebra, Suiza 2021: Boston, Estados Unidos

Boston, Estados Unidos 2022: L ondres, Inglaterra

ondres, Inglaterra 2023: Vancouver, Canadá

Vancouver, Canadá 2024: Berlín, Alemania

ver también La abismal diferencia económica entre la Copa Davis y los Grand Slams