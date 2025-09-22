Es tendencia:
Zverev, otra vez con excusas tras perder los dos partidos que jugó en la Laver Cup: “Inyecciones”

El alemán disputó dos encuentros en San Francisco y los perdió en sets corridos, el primero de ellos ante De Miñaur y el otro contra Fritz.

Por Lautaro Toschi

Alexander Zverev
© GettyAlexander Zverev

Este fin de semana se disputó la Laver Cup en San Francisco, el torneo que forma parte del calendario de la ATP, pero no otorga puntos para el ranking. En el mismo se enfrenta un equipo europeo -desde 2025 capitaneado por Yannick Noah- contra uno de resto del mundo –Andre Agassi es su capitán- en el que se disputan partidos de individuales y un dobles por jornada. Los partidos del viernes suman un punto, los del sábado dos y los del domingo tres, el primer equipo que sume 13 puntos se queda con la Laver Cup. En este 2025, Alexander Zverev -número 3 del mundo en el ranking de la ATP- era una de las grandes figuras del equipo europeo, pero su performance lejos estuvo de ser la ideal.

El pasado sábado, Zverev se midió ante Alex De Miñaur -que venía de hacer un muy buen US Open- y cayó por 6/1 y 6/4, mientras que el domingo jugó contra Taylor Fritz y también perdió, en esta oportunidad por 6/3 y 7/6. Una vez que finalizó el duelo ante el estadounidense, Sascha afirmó en conferencia de prensa: “Fritz tiene un tenis espectacular, cuando está en su mejor momento puede hacer daño a cualquiera. Lo di todo y estuve cerca de ganar un set, pero no aproveché las oportunidades”.

Fritz, Mary Joe Fernández y Zverev. (Foto: Getty).

Fritz, Mary Joe Fernández y Zverev. (Foto: Getty).

Zverev y las habituales excusas

Es sabido que Alexander Zverev no tiene un buen perder y en más de una oportunidad lo hizo saber mediante excusas. En este caso, el alemán dijo: “Estuve dos semanas sin jugar a tenis tras el US Open por mis problemas de espalda. Me pusieron dos inyecciones. Por ahora está aguantando, espero que siga así”. Lógicamente puede haber llegado sin ritmo y sin estar al 100% desde lo físico, pero desde que entra a la cancha eso se termina.

Sin ir más lejos, en este 2025 ya lleva varias quejas que pueden ser vistas como excusas. En su paso por la gira sudamericana de polvo de ladrillo se quejó del comportamiento del público y del clima, en la gira europea, el problema pasaba por la mala calidad de las pelotas y en Cincinnati fue la baja de presión, que lógicamente se pudo ver claramente que la tenía, pero en lugar de retirarse, siguió jugando.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

