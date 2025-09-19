Qué canal pasa la Laver Cup 2025 con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Fran Cerúndolo

Este viernes 19 de septiembre comenzará la octava edición de la Laver Cup. El certamen reúne a 12 de los mejores tenistas del mundo, divididos en Equipo Mundo y Equipo Europa, con duelos a tres sets más que atractivos para el público presente en el Chase Center de San Francisco.

Alexander Zverev, Carlos Alcaraz y Casper Ruud serán solo algunas de las figuras del combinado del Viejo Continente, que estará capitaneado por Yannick Noah. Por el lado del resto del mundo, cuyo capitán será Andre Agassi, estarán Taylor Fritz, Francisco Cerúndolo, Joao Fonseca, entre otros.

El gran ausente del torneo es Jannik Sinner, actual número 2 del mundo, quien jamás participó de esta competición y decidió darle prioridad a otras competencias en su calendario. Desde el 22 de septiembre, el italiano participará en el ATP 500 de Beijing.

Cabe recordar que el ganador de la Laver Cup será el equipo que llegue a los 13 puntos. Los encuentros del viernes valdrán una unidad, los del sábado dos y los del domingo 3. Cada tenista deberá disputar al menos un partido de singles en los primeros dos días y no podrá jugar más de dos en todo el certamen. Como todos los años, se jugará en cancha dura bajo techo.

Qué canal pasa la Laver Cup 2025

La Laver Cup 2025, octava edición del certamen, se llevará a cabo desde el viernes 19 de septiembre hasta el domingo 21 de septiembre y tendrá lugar en el Chase Center de San Francisco. Todos los encuentros del certamen se podrán ver en Argentina por la pantalla de ESPN y ESPN 2.

Cómo son los equipos de la Laver Cup

Equipo Mundo: Taylor Fritz (Estados Unidos), Francisco Cerúndolo (Argentina), Alex De Miñaur (Australia), Joao Fonseca (Brasil), Alex Michelsen (Estados Unidos) y Reilly Opelka (Estados Unidos).

Publicidad

Publicidad

Equipo Europa: Alexander Zverev (Alemania), Carlos Alcaraz (España), Holger Rune (Dinamarca), Casper Ruud (Noruega), Jakub Mensik (República Checa) y Flavio Cobolli (Italia).

Agenda de la Laver Cup

Viernes 19 de septiembre

17:00 | Casper Ruud (NOR) vs. Reilly Opelka (USA)

Después | Jakub Mensik (RCH) vs. Alex Michelsen (USA)

23:00 | Flavio Cobolli (ITA) vs. Joao Fonseca (BRA)

Después | Dobles: Carlos Alcaraz (ESP) / Jakub Mensik (RCH) vs. Taylor Fritz (USA) / Alex Michelsen (USA)

Sábado 20 de septiembre

17:00 | Primer duelo de singles

Después | Segundo duelo de singles

23:00 | Tercer duelo de singles

Después | Partido de dobles

Publicidad

Publicidad

Domingo 21 de septiembre

16:00 | Dobles

Después | Singles de desempate (si es necesario)

ver también La cruda confesión de Bjorn Borg que consternó a todos: “He estado cerca de morir varias veces”