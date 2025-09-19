Es tendencia:
logotipo del encabezado
Laver Cup

Qué canal pasa la Laver Cup 2025 con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Fran Cerúndolo

En San Francisco, el Equipo Europa y el Equipo Mundo volverán a chocar en la octava edición del certamen.

Por Joaquín Alis

Qué canal pasa la Laver Cup 2025 con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Fran Cerúndolo
© Getty ImagesQué canal pasa la Laver Cup 2025 con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Fran Cerúndolo

Este viernes 19 de septiembre comenzará la octava edición de la Laver Cup. El certamen reúne a 12 de los mejores tenistas del mundo, divididos en Equipo Mundo y Equipo Europa, con duelos a tres sets más que atractivos para el público presente en el Chase Center de San Francisco.

Alexander Zverev, Carlos Alcaraz y Casper Ruud serán solo algunas de las figuras del combinado del Viejo Continente, que estará capitaneado por Yannick Noah. Por el lado del resto del mundo, cuyo capitán será Andre Agassi, estarán Taylor Fritz, Francisco Cerúndolo, Joao Fonseca, entre otros.

El gran ausente del torneo es Jannik Sinner, actual número 2 del mundo, quien jamás participó de esta competición y decidió darle prioridad a otras competencias en su calendario. Desde el 22 de septiembre, el italiano participará en el ATP 500 de Beijing.

Cabe recordar que el ganador de la Laver Cup será el equipo que llegue a los 13 puntos. Los encuentros del viernes valdrán una unidad, los del sábado dos y los del domingo 3. Cada tenista deberá disputar al menos un partido de singles en los primeros dos días y no podrá jugar más de dos en todo el certamen. Como todos los años, se jugará en cancha dura bajo techo.

Qué canal pasa la Laver Cup 2025

La Laver Cup 2025, octava edición del certamen, se llevará a cabo desde el viernes 19 de septiembre hasta el domingo 21 de septiembre y tendrá lugar en el Chase Center de San Francisco. Todos los encuentros del certamen se podrán ver en Argentina por la pantalla de ESPN y ESPN 2.

Cómo son los equipos de la Laver Cup

Equipo Mundo: Taylor Fritz (Estados Unidos), Francisco Cerúndolo (Argentina), Alex De Miñaur (Australia), Joao Fonseca (Brasil), Alex Michelsen (Estados Unidos) y Reilly Opelka (Estados Unidos).

Publicidad

Equipo Europa: Alexander Zverev (Alemania), Carlos Alcaraz (España), Holger Rune (Dinamarca), Casper Ruud (Noruega), Jakub Mensik (República Checa) y Flavio Cobolli (Italia).

Agenda de la Laver Cup

Viernes 19 de septiembre

  • 17:00 | Casper Ruud (NOR) vs. Reilly Opelka (USA)
  • Después | Jakub Mensik (RCH) vs. Alex Michelsen (USA)
  • 23:00 | Flavio Cobolli (ITA) vs. Joao Fonseca (BRA)
  • Después | Dobles: Carlos Alcaraz (ESP) / Jakub Mensik (RCH) vs. Taylor Fritz (USA) / Alex Michelsen (USA)

Sábado 20 de septiembre

  • 17:00 | Primer duelo de singles
  • Después | Segundo duelo de singles
  • 23:00 | Tercer duelo de singles
  • Después | Partido de dobles
Publicidad

Domingo 21 de septiembre

  • 16:00 | Dobles
  • Después | Singles de desempate (si es necesario)
La cruda confesión de Bjorn Borg que consternó a todos: “He estado cerca de morir varias veces”

ver también

La cruda confesión de Bjorn Borg que consternó a todos: “He estado cerca de morir varias veces”

Andre Agassi destacó a la gran promesa del tenis sudamericano: “No se deja intimidar”

ver también

Andre Agassi destacó a la gran promesa del tenis sudamericano: “No se deja intimidar”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Mientras Sebastián Báez ganó 5,7 millones de dólares, esto obtuvo Francisco Cerúndolo
Tenis

Mientras Sebastián Báez ganó 5,7 millones de dólares, esto obtuvo Francisco Cerúndolo

¿Qué pasa si Argentina le gana a Países Bajos en la Copa Davis 2025?
Tenis

¿Qué pasa si Argentina le gana a Países Bajos en la Copa Davis 2025?

La fortuna que ganó Francisco Cerúndolo tras avanzar a la segunda ronda del US Open
Tenis

La fortuna que ganó Francisco Cerúndolo tras avanzar a la segunda ronda del US Open

Roger Federer imagina un futuro en el tenis junto a Rafael Nadal y lo llena de elogios: “Amo a Rafa”
Tenis

Roger Federer imagina un futuro en el tenis junto a Rafael Nadal y lo llena de elogios: “Amo a Rafa”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo