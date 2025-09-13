La abismal diferencia económica entre la Copa Davis y los Grand Slams

Pocos eventos en el tenis son tan trascendentales como los cuatros Grand Slams. El año comienza con el Abierto de Australia, entre mayo y junio se disputa Roland Garros en París, ente junio y julio se disputa Wimbledon y entre agosto y septiembre transcurre el US Open. La Copa Davis es otro de esos certámenes apasionantes, sobre todo porque se juega por países en equipo.

En los últimos años, el formato cambió demasiadas veces y, sin lugar a duda, se vio perjudicado. Lo apasionantes de la Davis siempre fue que las series se jueguen de local y visitantes, hoy en día las fases previas se disputan de esa manera, pero las finales son en sede única, lo cual le quita mucha emoción al evento.

Si bien los Grand Slams y la Copa Davis suelen estar en el centro de la escena de los amantes del tenis, la realidad es que en el aspecto económico son verdaderamente incomparables. Los majors entregan millones y millones de dólares, mientras que la Copa Davis -certamen organizado por la ITF- no da demasiado dinero, de hecho, el equipo ganador se lleva menos que el ganador de tres de los cuatro Grand Slams del año. Hay que destacar que los premios de la Davis van para las federaciones y cada una de ellas hará el arreglo particular con sus equipos.

¿Cuánto dinero ganaron en 2025 los campeones de los Grand Slams?

Abierto de Australia: 2.200.000 dólares

Roland Garros: 2.900.000 dólares

Wimbledon: 4.069.500 dólares

US Open: 5.000.000 dólares

*Hombres y mujeres cobran el mismo dinero en los Grand Slams

Carlos Alcaraz obtuvo 5 millones de dólares tras ganar el US Open 2025. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero se gana en las finales de la Copa Davis 2025?

Cuartofinalistas: 535.714 dólares

Semifinalistas: 1.071.429 dólares

Finalista: 1.607.143 dólares

Campeón: 2.678.571 dólares

¿Dónde se juegan las finales de la Copa Davis 2025?

Las finales de la Copa Davis de 2025 serán en Bologna, Italia. Las mismas se jugarán entre el 18 y el 23 de noviembre y allí será el cierre del año tenístico. Será un cuadro de ocho competidores, Italia -por ser campeón vigente- ya tiene su plaza y las restantes siete salen de la segunda fase clasificatoria.

