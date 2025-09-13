Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

La abismal diferencia económica entre la Copa Davis y los Grand Slams

El calendario del tenis tiene grandes eventos a lo largo del año y no hay dudas que os cuatro majors y la Davis están entre los más importantes.

Por Lautaro Toschi

El trofeo de la Copa Davis
© GettyEl trofeo de la Copa Davis

Pocos eventos en el tenis son tan trascendentales como los cuatros Grand Slams. El año comienza con el Abierto de Australia, entre mayo y junio se disputa Roland Garros en París, ente junio y julio se disputa Wimbledon y entre agosto y septiembre transcurre el US Open. La Copa Davis es otro de esos certámenes apasionantes, sobre todo porque se juega por países en equipo.

En los últimos años, el formato cambió demasiadas veces y, sin lugar a duda, se vio perjudicado. Lo apasionantes de la Davis siempre fue que las series se jueguen de local y visitantes, hoy en día las fases previas se disputan de esa manera, pero las finales son en sede única, lo cual le quita mucha emoción al evento.

Si bien los Grand Slams y la Copa Davis suelen estar en el centro de la escena de los amantes del tenis, la realidad es que en el aspecto económico son verdaderamente incomparables. Los majors entregan millones y millones de dólares, mientras que la Copa Davis -certamen organizado por la ITF- no da demasiado dinero, de hecho, el equipo ganador se lleva menos que el ganador de tres de los cuatro Grand Slams del año. Hay que destacar que los premios de la Davis van para las federaciones y cada una de ellas hará el arreglo particular con sus equipos.

Zeballos y Molteni ganaron el dobles, Argentina borró a Países Bajos y clasificó al Final 8 de la Copa Davis

ver también

Zeballos y Molteni ganaron el dobles, Argentina borró a Países Bajos y clasificó al Final 8 de la Copa Davis

¿Cuánto dinero ganaron en 2025 los campeones de los Grand Slams?

  • Abierto de Australia: 2.200.000 dólares
  • Roland Garros: 2.900.000 dólares
  • Wimbledon: 4.069.500 dólares
  • US Open: 5.000.000 dólares
  • *Hombres y mujeres cobran el mismo dinero en los Grand Slams
Carlos Alcaraz obtuvo 5 millones de dólares tras ganar el US Open 2025. (Foto: Getty).

Carlos Alcaraz obtuvo 5 millones de dólares tras ganar el US Open 2025. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero se gana en las finales de la Copa Davis 2025?

  • Cuartofinalistas: 535.714 dólares
  • Semifinalistas: 1.071.429 dólares
  • Finalista: 1.607.143 dólares
  • Campeón: 2.678.571 dólares
Publicidad

¿Dónde se juegan las finales de la Copa Davis 2025?

Las finales de la Copa Davis de 2025 serán en Bologna, Italia. Las mismas se jugarán entre el 18 y el 23 de noviembre y allí será el cierre del año tenístico. Será un cuadro de ocho competidores, Italia -por ser campeón vigente- ya tiene su plaza y las restantes siete salen de la segunda fase clasificatoria.

Dónde y cuándo es la final de la Copa Davis 2025

ver también

Dónde y cuándo es la final de la Copa Davis 2025

Cómo es el formato de la Copa Davis 2025

ver también

Cómo es el formato de la Copa Davis 2025

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
¿Dónde y cuándo es la final de la Copa Davis 2025?
Tenis

¿Dónde y cuándo es la final de la Copa Davis 2025?

Zeballos y Molteni ganaron el dobles, Argentina borró a Países Bajos y clasificó al Final 8 de la Copa Davis
Tenis

Zeballos y Molteni ganaron el dobles, Argentina borró a Países Bajos y clasificó al Final 8 de la Copa Davis

Qué canal pasa Argentina – Países Bajos por la Copa Davis 2025
Tenis

Qué canal pasa Argentina – Países Bajos por la Copa Davis 2025

El gol de Nico González en su debut con Atlético Madrid vs. Villareal
Fútbol europeo

El gol de Nico González en su debut con Atlético Madrid vs. Villareal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo