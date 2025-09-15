Serena y Venus Williams vuelven a formar un equipo: la inesperada decisión que tomaron para seguir vinculadas al tenis

El tenis vuelve a reunir a dos de sus máximas leyendas, aunque esta vez fuera de la cancha. Serena y Venus Williams, íconos absolutos del deporte y referentes del circuito femenino, se embarcan en un nuevo proyecto conjunto: el lanzamiento de su propio podcast. El programa se llamará Stockton Street y promete abrir una nueva etapa en la vida de ambas, ahora bajo un rol de comunicadoras.

El estreno será este miércoles 17 de septiembre, con un primer episodio grabado nada menos que en el Arthur Ashe Stadium, la mítica sede del US Open. Según confirmó la agencia AP, el formato se distribuirá exclusivamente en la plataforma X (antes Twitter), con una frecuencia quincenal.

A partir de un comunicado emitido por la propia plataforma, el episodio inicial estará cargado de contenido íntimo y exclusivo. Allí, las hermanas repasarán su trayectoria, desde los feroces entre ellas hasta su rendimiento en Grand Slams, además de reflexiones sobre sus vidas actuales.

“Estamos muy emocionados de estrenar nuestro primer episodio del podcast en el icónico Estadio Arthur Ashe del Abierto”, expresaron Venus y Serena Williams en X. “Es un momento clave: este lugar guarda tantos recuerdos significativos para nosotras y es el lugar perfecto para el estreno. Estamos deseando conectar directamente con nuestros fans de toda la vida y dar la bienvenida a los nuevos oyentes de una forma original y auténtica”, cierran.

Venus y Serena, listas para el primer episodio de su podcast en el Arthur Ashe (@XOriginals).

Por su parte, Serena, ganadora de 23 Grand Slams y 73 títulos individuales, subrayó desde su cuenta personal que el proyecto irá más allá del deporte. “El mundo está preparado para las conversaciones reales que Venus y yo tendremos en nuestro podcast. No se asusten, esto no es solo tenis, es nuestra verdad sin filtro”, explicó.

Publicidad

Publicidad

La noticia cobra aún más fuerza porque se trata de la primera iniciativa conjunta de las hermanas fuera de las canchas. Serena se alejó del tenis competitivo en 2022, mientras que Venus, tras un retiro fugaz, volvió al profesionalismo este año. Incluso, disputó el Grand Slam estadounidense en su formato singles, dobles y mixto. De este modo, las hermanas Williams vuelven a compartir un equipo, pero ahora en un terreno distinto, donde deben dejar la raqueta para sostener un micrófono.

ver también Es el tenista menos ortodoxo, sufrió una insólita sanción de más de un año y dice que ser una persona con autismo no lo afecta: “Más que capacitado”