Es el tenista menos ortodoxo, sufrió una insólita sanción de más de un año y dice que ser una persona con autismo no lo afecta: “Más que capacitado”

Históricamente, Estados Unidos plagó el top 100 con sus jugadores, lo que demuestra la importancia que se le da en el país al tenis. Si bien hace tiempo que un estadounidense no lidera el ranking ni gana un Grand Slam, la realidad es que la camada actual se destaca y podría romper con esa racha. Si bien en el centro de la escena actualmente están Taylor Fritz, Ben Shelton o Tommy Paul, también hay que hacer mención de jugadores como Jenson Brooksby, un joven de 24 años que tiene un gran potencial pensando en el futuro.

Los inicios de Brooksby

En Estados Unidos es habitual hacer la formación tenística en universidades, aunque cuando quieren dar el salto a profesionales no pueden mantenerse en ese esquema ya que eso está enfocado para jugadores amateurs. Jenson Brooksby nació en el año 2000 en Sacramento, California. De chico se apasionó por el tenis y su formación fue en la Universidad de Baylor, en Texas.

Jenson Brooksby en 2018. (Foto: Getty).

Inserción en el circuito y triunfos importantes

Luego de destacarse a nivel nacional, para 2018 fue campeón del USTA Boys sub 18 y recibió una invitación para jugar el cuadro principal del US Open. Al año siguiente repitió en el último Grand Slam del año y allí dio el golpe al ganarle a Tomas Berdych. En 2020 no compitió por una lesión, en 2021 jugó challengers y fue escalando posiciones en el ranking e inclusive fue semifinalista del ATP 500 de Washington, donde perdió nada más y nada menos que ante Jannik Sinner.

Ese mismo año llegó a la cuarta ronda del US Open. Hasta el momento, su gran victoria fue en el Abierto de Australia 2023 ante Casper Ruud, quien por entonces era número 3 del mundo. Cabe destacar que actualmente, Brooksby ocupa el puesto 86 del ranking, pero supo ser 33 en el año 2022.

Brooksby tras ganarle a Casper Ruud en el Abierto de Australia 2023. (Foto: Getty).

Insólita sanción

El 2023, luego de su memorable victoria ante Casper Ruud en el Abierto de Australia, el año comenzó a torcerse para el estadounidense. En marzo lo operaron de su muñeca y cuando estaba listo para volver a competir recibió una dura sanción de 18 meses. Es que Jenson Brooksby no estuvo presente durante tres testeos antidoping sorpresa y la ATP considera como si fuese positivo en esos casos. En un comienzo se le impedía competir por 18 meses, pero luego de apelar el fallo, la sanción fue reducida a 13 meses, por lo que pudo volver a jugar a comienzos de 2025.

Fritz derrotó a Brooksby en el Abierto de Australia 2025, en su regreso a las canchas. (Foto: Getty).

¿Cómo es jugar siendo una persona con autismo?

Hace un tiempo, el propio Brooksby contó que es una persona con autismo y al ser consultado en cómo es jugar de manera profesional con esa condición, el estadounidense afirmó en diálogo con Tennis.com: “Sobre este tema, sigo pensando que, en términos de enfoque, estoy más que capacitado para entrar en una zona realmente buena y adentrarme en ese nivel que te exige la élite. Confío en alcanzar un enfoque y rendimiento bastante alto”.

Además, agregó: “Pienso que a veces puede resultar más fácil si tienes la capacidad mental de atender varias cosas a la vez, aunque eso te pueda llevar a descarrilar en algún momento. En la vida diaria es algo bastante bueno, aunque a la hora de entrenar y disputar partidos de competición, si te enfrentas a situaciones bajo presión, es algo en lo que todavía estoy trabajando”.

Brooksby en 2025. (Foto: Getty).

Brooksby y su peculiar estilo

Jenson Brooksby tiene un estilo bastante llamativo para jugar, especialmente por la técnica de sus golpes. Él mismo se refirió al tema y lo destacó como un valor: “Simplemente soy alguien poco ortodoxo, pero creo que esto supone una gran fortaleza para mí. Tengo muchos tiros diferentes y puedo usarlos en cualquier momento, me vienen de manera natural, suelo tener una perspectiva de la cancha mejor que otros chicos”.

