Novak Djokovic advirtió a Sinner y Alcaraz tras avanzar a octavos de final en el Abierto de Australia: “Puedo ganarles, sino no estaría aquí”

A sus 38 años, Novak Djokovic ha avanzado sin sobresaltos a lo largo de las tres primeras rondas de un Abierto de Australia que supo conquistar en diez ocasiones. Con Pedro Martínez, Francesco Maestrelli y Botic van de Zandschulp como rivales de ocasión, el serbio ganó todos sus partidos en tres sets para meterse en los octavos de final, donde el checo Jakub Mensic le elevará la vara de exigencia.

Por primera vez en casi 20 años, Nole tiene que ver cómo hay otros dos nombres que le sacan una importante ventaja en todos los pronósticos sobre los favoritos a conquistar el torneo: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, número uno y dos del mundo respectivamente que se han repartido todos los títulos de Grand Slam en los últimos dos años.

Pero Djokovic se siente pleno en Australia y está convencido de que todavía es capaz de derrotar a cualquier jugador que se ponga en su camino, incluidos el italiano y el español que han hecho mucho mérito para ganarse el mote de imbatibles en los grandes torneos.

“En cuanto a la edad, creo que un día en concreto, cuando me siento bien física y mentalmente, cuando juego bien, puedo desafiar a cualquiera, y sigo creyendo que puedo vencerlos a todos. Si no fuera así, no estaría aquí. Te lo aseguro, no estaría aquí”, dijo al respecto en conferencia de prensa.

Novask Djokovic ganó en tres sets los tres partidos que lleva disputados en Melbourne.

Aunque aclaró: “También sé que si me toca jugar contra Sinner (de su lado del cuadro), sería en semifinales. Cuanto más avanzado esté el torneo, más energía gastaré, y no sé cómo reaccionará mi cuerpo. El año pasado no me sentí bien jugando contra ellos, contra él y Alcaraz en las últimas fases, pero espero que eso cambie”.

Estratégico en la administración de energía

Aunque conserve la sensibilidad, la variedad de golpes, la mentalidad ganadora y la capacidad de lidiar con la presión, Novak Djokovic es consciente de que por el lógico paso de los años debe administrar sus energías de manera diferente para ser capaz de competir a lo largo de dos semanas en torneos de Grand Slam y compartió en ese sentido algunas de las estrategias que aplicó desde su llegada a Melbourne.

Jakub Mensik será el próximo rival del serbio en el Abierto de Australia. (Getty).

“Sinceramente, intento no pensar en gestionar la energía en la pista en términos de ahorrar o guardar algo para las rondas posteriores, porque simplemente no creo que sea la mentalidad adecuada. Es importante dar lo mejor de uno mismo el día indicado para ganarle al oponente. Intento hacerlo de la forma más eficiente posible, y he ganado nueve de nueve sets hasta ahora, así que no podría pedir más”, dijo.

Y agregó: “No entrené ayer, ni entre la primera y la segunda ronda. Tuve dos días, un día no entrené, el segundo sí. Y ahora no entrené entre la segunda y la tercera ronda, porque obviamente estoy intentando ser estratégico, hablando con mi equipo sobre lo más importante”.

