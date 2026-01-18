Es tendencia:
Triunfos de Cerúndolo, Etcheverry y Comesaña en el primer día del Abierto de Australia

Este domingo comenzó el primer Grand Slam del año y tres de los cuatro argentinos que jugaron salieron victoriosos.

Por Lautaro Toschi

Francisco Cerúndolo
© GettyFrancisco Cerúndolo

La espera llegó a su fin. Los amantes del tenis ya disfrutan del primer gran evento del año: el Abierto de Australia. Este domingo por la mañana inició la acción en Melbourne y fue una gran jornada para los argentinos ya que tres de los cuatro representantes de dicho país avanzaron a la segunda ronda, se trata de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, mientras que quien no pudo avanzar fue Camilo Ugo Carabelli.

Sólida victoria de Cerúndolo y emotivo homenaje a Guillermo Salatino

La mejor raqueta argentina comenzó de gran manera en Melbourne. Francisco Cerúndolo derrotó en sets corridos -6/3, 7/6 y 6/3- al chino Zhang y de esta manera se metió en la segunda ronda del primer Grand Slam del año. En dicha instancia se verá las caras con el siempre complicado bosnio Damir Dzumhur.

Un detalle espectacular que tuvo Francisco fue que cuando ganó su partido dejó un emotivo mensaje: “Gracias, Salata”, en referencia al fallecimiento de Guillermo Salatino, histórico periodista de tenis.

Triunfazo ajustado de Tomy Etcheverry

El que tuvo que batallar para avanzar a segunda ronda fue Tomás Martín Etcheverry. El platense de 26 años se midió ante el serbio Miomir Kecmanovic y se impuso en un ajustado 6/2, 3/6, 4/6, 6/3 y 6/2. En la próxima instancia, Tomy se verá las caras con el británico Fery, que viene de superar en sets corridos a Cobolli.

Tomás Martín Etcheverry. (Foto: Getty).

Tomás Martín Etcheverry. (Foto: Getty).

Comesaña empezó a paso firme

El tercer argentino en sacar su pasaje a la segunda ronda fue Francisco Comesaña, que en cuatro sets dejó en el camino al estadounidense Patrick Kypston. El marcador quedó a favor del Tiburón por 6/2, 6/3, 3/6 y 6/3. En la siguiente fase, el marplatense se verá las caras ante Frances Tiafoe.

DATOS CLAVE

  • Francisco Cerúndolo, Etcheverry y Comesaña avanzaron a segunda ronda del Abierto de Australia.
  • Cerúndolo venció al chino Zhang y dedicó su triunfo al periodista fallecido Guillermo Salatino.
  • Tomás Etcheverry derrotó en cinco sets al serbio Kecmanovic tras remontar un resultado adverso.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

