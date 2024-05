A días de cumplir 38 años, la carrera de Rafael Nadal pareciera que empieza a llegar a su fin y así el cierre de una era maravillosa de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Espíritu competitivo como pocos, un maestro en polvo de ladrillo, ganador de 22 grand slams y amo y señor de Roland Garros. Su ausencia en el circuito se sentirá, pero él mismo se encargó de aclarar -lo viene haciendo hace tiempo- que será su físico el que pondrá punto final a su carrera, porque su cabeza es tan competitiva que lo intentará hasta que no pueda más. No se esperaba menos de un animal de su especie que en su cabeza solamente tiene el objetivo de seguir ganando.

En los últimos años, las lesiones marcaron la carrera de Rafael Nadal, sin ir más lejos no pudo hacer completa la gira de tierra batida previa a Roland Garros ya que tuvo que bajarse del Masters 1000 de Montecarlo. Dijo presente en Conde de Godó y en los Masters 1000 de Madrid y Roma, aunque en este último recibió un duro golpe al caer por 6/1 y 6/3 ante Hurkacz. Para colmo, el sorteo del cuadro principal de Roland Garros fue poco amable con Rafa ya que deberá enfrentar a Zverev -que viene de ganar en la capital italiana- en primera ronda.

Rafa, autocrítico

“La competición me dice que hace una semana y media hice un desastre en Roma, perdí 6-1 y 6-3. Internamente me siento mejor en todos los sentidos, físicamente también.”, afirmó Rafael Nadal Parera en la conferencia de prensa previa a su debut ante Zverev.

Un sorteo bravo y ¿su último Roland Garros?

Rafa analizó el sorteo que le tocó en el grand slam parisino y se refirió a su futuro en este certamen que ganó en catorce oportunidades: “Me ha tocado uno de los peores sorteos posibles y eso no ayuda. Sigo pensando que hay muchísimas posibilidades de que éste sea mi último Roland Garros, eso es cierto, pero si me obliguen a decir si va a ser mi último o no… por suerte, no estoy en disposición de decírselos. Es una buena noticia para mí poder decir esto”.

Nadal se entrenó a estadios llenos la semana previa a Roland Garros. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Creo que si me tienen que hacer un homenaje en la pista o no, creo que saldrá algo natural, con el público, y no necesariamente me tengo que cerrar la puerta a lo que pueda pasar en el futuro. No es necesario. Si no vuelvo para jugar, volveré para hacer lo que tenga que hacer sin tener que jugar; si vuelvo jugando, ya me lo harán el año que viene”.

¿Cómo está físicamente?

“Mi cuerpo está evolucionando bien, mejor de lo que me esperaba hace un mes y medio. No estoy entrenando con demasiados dolores, las limitaciones que he sentido semana tras semana, las que me quitaban la ilusión de seguir, veo que esta semana van a menos, por no decir que tengo pocas. Si eso se alarga en el tiempo, creo que puedo seguir siendo competitivo. Lo que no quiero es quedarme con la sensación de decir: ‘Me retiro, y lo he intentado… qué, ¿una semana en condiciones óptimas?’”, afirmó el español.