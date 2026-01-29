Surgió de River, brilló en Europa y reveló el enorme gesto que Federer tuvo con él: “Esta es para vos”

Fueron 17.886 minutos distribuidos en 266 partidos en dos ciclos diferentes los que jugó Matías Delgado en FC Basel. El argentino, que hizo Inferiores en River -aunque no llegó a debutar en Primera- marcó 83 goles, brindó 72 asistencias y ganó nada más y nada menos que siete títulos con la camiseta del club del que es hincha Roger Federer, la leyenda del tenis suizo.

Roger Federer nació en Basilea y si bien su residencia es en Wollerau -a 120 kilómetros de su ciudad natal- suele pasar tiempo allí. El propio Matías Delgado, en diálogo con ESPN, reveló cómo fueron algunos de los encuentros que tuvo con Su Majestad, quien sentía una gran admiración por él.

Matías Delgado contó detalles de su relación con Federer

En diálogo con ESPN Tenis, Matías Delgado afirmó: “Yo me retiro en 2017 y le regalé una remera a Roger. Estábamos en el vestuario, él vino a presentar el nuevo modelo de la copa y fuimos campeones. Federer estaba en el vestuario y yo soy muy vergonzoso, me da mucho pudor, pero capaz no lo veía más porque justo me reiteraba“.

Además, agregó: “Me saqué la remera y se la regalo, pero también le dije que tenía una deuda conmigo, ja. Aparte de todos esos momentos hermosos, quería tener algo para el recuerdo y me fui muerto de vergüenza y me dije que por lo menos lo mío lo cumplí”.

Matías Delgado ganó 7 títulos con el Basel de Suiza. (Foto: Getty).

El gran gesto de Federer con Delgado

Delgado contó cómo fue vivir un partido de Roger en el ATP de Basilea y el gran gesto que tuvo con él: “Un año después se juega el ATP de Basilea y justo ese año fuimos con el Pupi Zanetti que quería conocerlo. Yo no tenía relación directa con él, pero sí por conocidos y logro que nos inviten al torneo. Fuimos a ver la final que justo era contra Del Potro. Nos dicen que vamos a ver el partido y después que nos iban a venir a buscar para saludarlo en el vestuario“.

“Terminó el partido, ganó Roger, vamos al vestuario y ahí se presentan Roger con Zanetti, se sacan una foto y ahí es cuando Roger saca una raqueta del bolso y me dice: ´Mati tomá. La tuve en el bolso todo este tiempo, no sabía dónde te iba a encontrar, esta es para vos´“, completó el ex mediocampista argentino.

