Juan Ignacio Chela eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Talento y clase”

La eterna discusión para determinar al mejor tenista de la historia sumó un nuevo capítulo. En esta oportunidad fue Juan Ignacio Chela el que dio su punta del vista al respecto. El argentino que llegó a ser número 15 del mundo expresó quién es el mejor entre Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, tres jugadores a los que enfrentó en su exitosa trayectoria.

En diálogo con La Nación, Juan Ignacio Chela fue consultado por el Big 3 y dijo: “Roger es el más grande, el tema es que lo pasaron en los números. Yo lo viví en carne propia, yo a Rafa una vez le gané, a Muray también, a Nole no, pero tuve un match point en un partido, pero a Roger solamente le gané un set nada más”.

Además, agregó: “Yo no me podía parar en la cancha, yo era un jugador que necesitaba ritmo, necesitaba llegar a la quinta o sexta pelota y con Roger no podía. Aparte, si vos le decís al Chat GPT que te haga al tenista ideal, yo creo que lo hace a Roger. Obviamente, después los otros lo superaron en números, con otras características, pero la facilidad, el talento y la clase de Federer no la tiene nadie“.

Juan Ignacio Chela vs. el Big 3

El nacido en Ciudad Evita se desempeñó como profesional entre 1998 y 2012, por lo que compartió gran parte de su carrera con el Big 3. Al único que le pudo ganar fue a Rafael Nadal en una oportunidad: fue en el Masters de Cincinnati de 2004, las otras cinco veces que se enfrentaron, siempre ganó el español. Por su parte con Federer perdió las seis veces que jugó y ante Novak Djokovic en las dos ocasiones que se midieron.

La muy buena carrera de Juan Ignacio Chela

Juan Ignacio Chela integró la Legión Argentina, una de las mejores camadas del tenis argentinos que se desempeñó principalmente en la primera década del 2000. Chela llegó a ser el número 15 del mundo en el año 2004. Por otro lado, el de Ciudad Evita consiguió seis títulos a nivel ATP, entre los que se destacan Acapulco 2007 y Houston 2010.

