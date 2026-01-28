La imagen del pasado martes fue la de Coco Gauff -actual número 3 del mundo- en zona de vestuarios destruyendo su raqueta contra el piso luego de quedar eliminada ante Elina Svitolina en los cuartos de final del Abierto de Australia. La estadounidense no pudo evitar la rabia de haber caído y se descargó con su raqueta.

La escena fue registrada por una cámara de seguridad de la zona de vestuarios, la cual debería ser privada. Esta situación generó cierto malestar en varios tenistas, entre ellos la polaca Iga Swiatek, que este miércoles cayó en cuartos de final ante Elena Rybakina. La polaca fue consultada respecto a la situación de la difusión de las imágenes de Gauff y fue tajante.

En conferencia de prensa, Swiatek afirmó: “La pregunta es, ¿somos tenistas o animales de zoológico que nos miran hasta cuando hacemos caca?. Bueno, obviamente exageraba, pero estaría bien tener algo de privacidad. También estaría bien tener tu propio proceso y no ser observado constantemente”.

“Estaría bien tener un espacio para hacerlo sin que todo el mundo te vea. En Wimbledon hay pistas a las que la gente con acreditación puede acceder, pero sin público. Hay algunos torneos donde es imposible y te observan constantemente. No creo que deba ser así porque somos tenistas. Se supone que debemos ser observados en la pista y en la prensa. Ese es nuestro trabajo“, completó Iga.

Swiatek cayó en cuartos de final del Abierto de Australia ante Rybaina, que ganó 7/5 y 6/1. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Gauff sobre la situación?

La estadounidense fue consultada en conferencia de prensa luego de la difusión del video donde rompía la raqueta en la zona de vestuarios y dijo: “No me gusta que la gente me vea así y busqué un lugar en el que creía que no habría cámaras”.

“No fue así. Me conozco a mí misma y cuando estoy tan enfadada, no quiero pagarlo con mi equipo porque no se lo merecen. Intento no destrozar raquetas en público para no dar un mal ejemplo a los jóvenes, pero necesitaba desahogarme para no pagar mi irritación con los demás“, completó Coco.

Djokovic también habló al respecto

El serbio también fue consultado por la falta de privacidad en la zona de vestuarios y dijo: “Es triste no encontrar un lugar en el que estar libre de miradas indiscretas para poder desahogar tu frustración. Vivimos en una sociedad en la que el contenido lo es todo. Veo difícil que la tendencia se revierta. Solo falta que tengamos cámaras en las duchas. Tiene que haber un límite. La sensación de tener siempre un ojo puesto en ti es aterradora, no puedes ser tú mismo“.

