Roland Garros 2024 cambió el escenario del tenis: Novak Djokovic dejó de ser el número 1 del mundo tras no presentarse a jugar los cuartos de final por una lesión. Eso hizo que Jannik Sinner, el italiano de 22 años, pase a ocupar por primera vez ese puesto de privilegio. Sin embargo, quien festejó en París fue Carlos Alcaraz, que a sus 21 años ganó su tercer gran slam -el primero en la capital francesa- y eso lo hizo tras eliminar a Sinner en semifinales y a Alexander Zverev en la gran final.

Sin dudas que el mundo del tenis está cambiando. Atrás quedaron los dominios prologados que supieron tener Roger Federer, Rafael Nadal y más acá en el tiempo Novak Djokovic. Todo indica que se viene una era mucho más pareja y que en la misma estarán sin dudas Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, entre otros. Quien se refirió al presente del español y el italiano fue Toni Nadal, quien en las últimas horas se encontró en el ATP de Mallorca con Boris Becker y Tommy Haas.

¿Qué dijo Toni Nadal sobre Alcaraz y Sinner?

“Para mí ha sido un sueño inimaginable ganar 22 Grand Slams después de que en 2005 los doctores le dijeran a Rafael que su carrera se había terminado por el problema en el pie que le causó tanto dolor. Veo a Alcaraz con más opciones de hacer más cosas. Sinner tiene mucho control, aunque Alcaraz es algo mejor a nivel de mentalidad. Ambos son igual de fuertes sobre todas las superficies porque el juego se ha homogeneizado”, afirmó Toni Nadal.

Toni Nadal entrenó a Rafa desde sus inicios hasta 2017. (Foto: IMAGO).

Boris Becker habló maravillas de Rafael Nadal

El alemán solo tuvo palabras de elogios para Rafa, quien afronta el tramo final de su carrera: “Claramente, para mí, no habrá nadie como Nadal. Sobre tierra es el mejor de todos los tiempos. Ha ganado 14 veces en Roland Garros. Estamos hablando claramente, al menos para mí, de que no habrá nunca nadie como él. En tierra, Nadal es algo que va más allá y tardaremos mucho tiempo en ver algo igual, pero no se puede garantizar si nunca habrá nadie como él sobre esa superficie”.

Además, agregó en relación a la nueva generación: “Desde jóvenes, con 22 y 21 años, ambos tienen presión. Si les comparamos con Federer, Nadal y Djokovic, tendrían que jugar 15 años más. Tal vez entonces podremos saber cuál es mejor dentro de cinco años porque evolucionarán y saldrán nuevos jugadores y rivales”.

Haas también opinó sobre Alcaraz y Sinner

El ex tenista alemán que alcanzó el número 2 del mundo afirmó: “Alcaraz ha conseguido algo increíble a su edad. Es algo muy positivo para este deporte tenerlo porque sabes que es capaz de todo y gusta verlo jugar. Es emocionante verle en una cancha porque tiene un gran abanico de recursos en su juego. Ganó en Indian Wells los dos últimos años y dio un gran espectáculo combinando los movimientos de Federer, la capacidad defensiva de Nadal o la energía de Djokovic. Juan Carlos ha ayudado mucho a Alcaraz a mejorar y evolucionar su juego”.

También dijo: “Veremos qué pasa dentro de 15 años. Entonces se les podrá comparar con el ‘Big 3’ y sabremos lo que han sido capaces de ganar”.