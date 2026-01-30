Fabio Fognini eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal

El tenis italiano atraviesa el mejor momento de su historia. Además de ser los campeones vigentes de la Copa Davis, en lo que respecta al circuito masculino se destacan Jannik Sinner y Lorenzo Musetti dentro del top 10, mientras que entre las mujeres está Jasmine Paolini en los puestos de vanguardia. Fabio Fognini fue un gran referente entre los italianos y dejó su huella.

En un juego propuesto por @chefaticaladabomber, Fabio Fognini, ex número 9 del mundo y ganador de 9 títulos a nivel ATP, ordenó a algunos de los diez mejores jugadores de los últimos tiempos. El podio, como era de esperar, lo ocuparon Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

Fognini ordenó a los 10 mejores tenistas de los últimos tiempos

1- Novak Djokovic

2- Roger Federer

3- Rafael Nadal

4- Jannik Sinner

5- Carlos Alcaraz

6- Alexander Zverev

7- Andy Murray

8- Lorenzo Musetti

9- Stan Wawrinka

10- Fabio Fognini

Fognini dejó el tenis luego de su participación en Wimbledon 2025. (Foto: Getty).

Fogna afirmó que Nole es menos querido que Roger y Rafa

“Nole es el más fuerte y los números lo prueban, pero también es el menos querido de los 3 grandes. Es difícil encontrar un adjetivo adecuado para él. El año pasado no jugó dos Slams y cuatro Masters 1000, pero aun así logró clasificarse para las ATP Finals. Después de todo lo que pasó el año pasado en Melbourne, Nole volvió y dejó su huella. Él, Roger y Rafa monopolizaron el circuito y escribieron la historia de este deporte”, afirmó Fognini en 2023 en diálogo con Corriere dello Sport.

Fognini vs. el Big 3

El italiano enfrentó a lo largo de su carrera en reiteradas oportunidades al Big 3. Ante Roger Federer se midió en cuatro oportunidades y nunca logró ganar un encuentro. Frente a Rafael Nadal jugó en 18 ocasiones con 14 triunfos del español y 4 de Fogna. Finalmente, con Djokovic el historial quedó 8 a 0 a favor del serbio.

