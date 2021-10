A días de que se realice la trilogía, Tyson Fury no paró de lanzarle tiros a Deontay Wilder en lo que fue la último cara a cara.

Uno de los combates más importantes de la noche se llevará el próximo sábado en Las Vegas cuando Tyson Fury defienda su Título Mundial Pesado CMB frente a Deontay Wilder. Por otro lado, en las últimas horas se realizó la última conferencia de prensa donde el Rey de los Gitanos no dejó de lanzar tiros al Bombardero de Bronce.

Lo sucedido en el 2018 dejó a todo el mundo con la boca abierta porque el británico hacía lo imposible al levantarse en el décimo segundo round tras caer y estar mal. La revancha, el hablador de Europa se lo llevó por delante y le ganó por la vía rápida a un estadounidense que no estaba en Las Vegas, y que vio como perdía su cetro.

Por otro lado, a más de un año de la revancha, se dio la última conferencia de prensa en la que Tyson Fury no dejó lanzarle tiros a Wilder. “Sabes, Wilder es el pegador más grande en la historia de nuestro deporte. Pero tengo las pelotas más grandes en la historia de nuestro deporte, como probé muchas, muchas veces”, comentó Rey de los Gitanos según lo informado por Marca.

A su vez, el británico comentó que lo irá a buscarlo y destruirlo desde el primer asalto al excampeón del mundo. “Va a ser emocionante, ¿sabes? Wilder es un golpeador de dinamita y, como hemos visto en los últimos meses, hemos visto cambiar mucho el panorama de los pesos pesados. Pero todavía estoy en forma, sigo haciendo lo que tengo que hacer, y soy el único campeón mundial de peso pesado invicto que queda, el único en pie. ¡Loco!", expresó el campeón del mundo.

Y agregó: "Sabes, nunca lo he experimentado porque nunca, en realidad, nadie me ha hecho eso. Pero Wilder todavía está pensando en lo que sucedió en 2018. '¿Cómo diablos se levantó en la ronda 12, después de ser noqueado?' Es como, 'Le pegas a un tipo con tu mejor tiro, lo noqueas, él se levanta, vuelve a ti y luego hace exactamente lo que dice que va a hacer en la revancha y me saca a mí”.