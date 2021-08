En las últimas horas Jake Paul habló sobre Floyd Mayweather y dijo que no le atrae enfrentar a un viejo por dinero.

Jake Paul trató de viejo a Floyd Mayweather y explicó por qué no lo enfrentaría

El próximo sábado se dará el retorno de Jake Paul cuando suba al ring a enfrentar Tyron Woodley en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland. Por otro lado, a horas de realizar su tercer combate como profesional, el polémico youtuber habló sobre Floyd Mayweather y dijo que él no necesita enfrentar a un viejo por dinero. ¿Se volvió loco?

La llegada de los influencers es un hecho y llegó para quedarse debido a que generan una gran cantidad de dinero por los seguidores que tienen en sus redes sociales. Es por esto que muchos deportistas quieren enfrentarlo debido a que saben que hay una buena bolsa garantizada sobre la mesa con el simple hecho de subir al ring.

Por otro lado, a horas de realizar su tercer combate con Tyron Woodley, Jake Paul se pronunció en relación a Floyd Mayweather y sorprendió al decir que no está dispuesto a enfrentarlo. “En este momento mi enfoque es hacer peleas profesionales reales. No intento hacer ninguna exhibición. Entonces, si quiere hacer una pelea profesional real con un peso real, estoy listo. Pero no quiero pelear por dinero con un Viejo”, expresó Paul a USA Today.

A su vez, el joven estadounidense dijo que no está dispuesto a acceder a sus condiciones para llevar adelante una pelea contra él. “Creo que se dio cuenta al pelear con mi hermano, que no se debe meter con nosotros. Dijo que solo pelearía conmigo si bajaba a 154 libras, lo cual es físicamente imposible”, agregó.

Por otro lado, Jake Paul fue más allá y dijo que él no lo necesita para seguir creciendo como boxeador, sino que es Money el que lo busca para busca una nueva exhibición con la que se puede llevar una suculenta bolsa con el simple hecho subir a enfrentarlo. “Él me necesita más de lo que yo lo necesito a él”, finalizó el controvertido boxeador, quien en julio de este año le quiso robar una gorra a Floyd Mayweather en la previa a su combate con Logan Paul.