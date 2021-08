En el día de ayer regresó Jake Paul al ring frente a Tyron Woodley en la que joven y polémico youtuber se quedó con una ajustada y polémica victoria en Cleveland. Por otro lado, el The Problem Child llamó la atención en la previa con una joya valuada en más de un millón de dólares y sus pantalones que tenía su nombre con luces leds.

El menor de los hermanos Paul realizó su tercera pelea como profesional ante un exluchador de las artes marciales mixtas, en lo que parecía ser una pelea fácil para él. Sin embargo, Woodley vendió cara su derrota, golpeó como ningún otro de sus adversarios al influencer y para muchos debió haberle quitado el invicto a extrovertivo rival.

A pesar de esto, quien se llevó todas las luces por sus excentricidades fue Jake Paul quien la previa ya daba que hablar con unos de sus objetos ya que había aparecido con varias joyas valuadas por casi un millón dólares. “Más o menos un millón de dólares, mi favorito es el reloj, el tiempo es lo más importante del mundo”, había expresado el peleador a Sporting News Fights.

Por otro lado, en el día de la pelea, el youtuber no podía ser menos y debía ir más allá para dejar marcado su nombre a fuego en su nombre. Debido a esto, The Problem Child apareció con unos llamativos pantalones naranjas que llevaban su nombre con luces led. "¿Alguna vez has visto cortos como estos antes?", consultó a la periodista que lo entrevistó en el vestidor.

Por otra parte, se estima que Jake Paul se habría llevado una bolsa cercana a los dos millones de dólares teniendo en cuenta lo recaudado en las ventas de pago por evento. Cabe destacar que su hermano, Logan, con solo subir al ring se llevó una bolsa de 250 mil dólares, mientras que Floyd Mayweather 10 millones dólares más el 50% de lo ganado con las ventas de PPV.