En la noche de ayer se dio lo que chiste, o la continuación, ya que Jake Paul decidió ponerle fin a su carrera tras derrotar a Tyron Woodley el último domingo. Con pocas palabras y un récord de invicto de cinco peleas, el estadounidense habría dicho basta en su carrera luego de que haya sufrido más de la cuenta para superar al excampeón de las artes marciales mixtas.

No queda claro si o no una broma, pero en la noche de ayer el polémico youtuber confirmó con simples palabras que se cansó del deporte que le dio un poco de visibilidad y unas suculentas bolsas para lo que un peleador con pocos combates puede lograr. Es más, en Cleveland con solo subir al ring se llevó dos millones dólares en su bolsillo.

Por otro lado, Jake Paul no dio muchas explicaciones en su comunicado, sino que fue directamente al grano para confirmar que se iba del boxeo. “Estado actualizado: boxeador retirado”, expresó The Problem Child en su cuenta de Twitter, lo cual llama la atención debido a que en cada pelea ha realizados interesantes bolsas y buenos números con sus seguidores, por lo que cuesta creer que sea verdad.

TW: @jakepaul

De todas maneras, ya el domingo había dejado entrever que había una posibilidad de que había llegado el fin de su carrera como boxeador. “Honestamente no sé veremos, he estado haciendo esto por 18 meses no he descansado, necesito tomarme tiempo, he tenido altas y bajas, quiero estar bien, quizá descansar y pasar tiempo con mi hermano y ahora apoyarlo tal y como lo hice cuando enfrentó a Floyd Mayweather. No di mi mejor pelea esta noche, pero mis piernas estaban algo temblorosas, no me había sentido así desde mi primer pelea”, expresó tras su enfrentamiento.

Cabe recordar que luego del combate había llegado a un acuerdo con Tyron Woodley para darle la revancha con la única condición de que si se tatuaba su nombre le daba la revancha. Lo llamativo de esa propuesta es que el estadounidense accedió al pedido de The Problem Child.