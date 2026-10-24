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Dónde ver EN VIVO Mainz vs. Werder Bremen por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Mainz y Werder Bremen se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Mewa Arena, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Mainz vs. BRE, Bundesliga
Mainz vs. BRE, Bundesliga

Mainz recibe a Werder Bremen este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. El Mainz llega como el único de los dos que se metió en la pelea de arriba y no quiere perder ese lugar. El Werder Bremen, en cambio, necesita un triunfo que hace rato se le escapa.

Apenas un punto separa a ambos en la tabla, así que el que gane puede meterse de lleno en la mitad superior de la Bundesliga. Para el Mainz es una chance de mostrar que su arranque de temporada no fue casualidad.

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La actualidad de ambos equipos

El Mainz viene de ganar 1-0 como visitante frente al Schalke 04, resultado que le permitió levantar cabeza después de la dura caída 3-4 como local ante el Bayer 04. Antes de ese traspié había goleado 3-0 afuera ante el Waldhof. Con 10 puntos en seis fechas, el equipo está quinto y se mete en la discusión por los puestos europeos.

El Werder Bremen no logra encadenar victorias: empató 2-2 de local con el Paderborn y antes había igualado en el mismo marcador como visitante ante el Dortmund. Su último triunfo fue el 3-2 sobre el Augsburg, también en condición de local. Con 9 unidades está octavo y busca cortar una racha de tres partidos sin ganar.

El historial entre Mainz y Werder Bremen

El historial entre ambos tiene 38 capítulos y favorece claramente al Werder Bremen, que ganó 18 veces por 12 del Mainz, con 8 empates en el medio. En goles también manda el equipo bremense, 59 contra 49. El duelo más reciente terminó 2-0 a favor del Mainz como visitante, y en el anterior habían igualado 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2026Werder Bremen vs. Mainz0-2Bundesliga
01/11/2025Mainz vs. Werder Bremen1-1Bundesliga
31/01/2025Werder Bremen vs. Mainz1-0Bundesliga
15/09/2024Mainz vs. Werder Bremen1-2Bundesliga
03/02/2024Mainz vs. Werder Bremen0-1Bundesliga
02/09/2023Werder Bremen vs. Mainz4-0Bundesliga
08/04/2023Mainz vs. Werder Bremen2-2Bundesliga
15/10/2022Werder Bremen vs. Mainz0-2Bundesliga
21/04/2021Werder Bremen vs. Mainz0-1Bundesliga
19/12/2020Mainz vs. Werder Bremen0-1Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 10:30 hs
  • Colombia: 08:30 hs
  • Perú: 08:30 hs
  • Chile: 10:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Paderborn vs. HamburgoSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Colonia vs. SchalkeSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Augsburg vs. Union BerlinSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
RB Leipzig vs. ElversbergSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Dortmund vs. Eintracht FrankfurtSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Hoffenheim vs. LeverkusenDomingo 25 de octubre08:3011:3015:30
Freiburg vs. BayernDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Mainz y Werder Bremen se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Mainz suma 10 puntos en el torneo.
  • Werder Bremen suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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