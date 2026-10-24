Dónde ver EN VIVO Mainz vs. Werder Bremen por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Mainz recibe a Werder Bremen este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. El Mainz llega como el único de los dos que se metió en la pelea de arriba y no quiere perder ese lugar. El Werder Bremen, en cambio, necesita un triunfo que hace rato se le escapa.
Apenas un punto separa a ambos en la tabla, así que el que gane puede meterse de lleno en la mitad superior de la Bundesliga. Para el Mainz es una chance de mostrar que su arranque de temporada no fue casualidad.
La actualidad de ambos equipos
El Mainz viene de ganar 1-0 como visitante frente al Schalke 04, resultado que le permitió levantar cabeza después de la dura caída 3-4 como local ante el Bayer 04. Antes de ese traspié había goleado 3-0 afuera ante el Waldhof. Con 10 puntos en seis fechas, el equipo está quinto y se mete en la discusión por los puestos europeos.
El Werder Bremen no logra encadenar victorias: empató 2-2 de local con el Paderborn y antes había igualado en el mismo marcador como visitante ante el Dortmund. Su último triunfo fue el 3-2 sobre el Augsburg, también en condición de local. Con 9 unidades está octavo y busca cortar una racha de tres partidos sin ganar.
El historial entre Mainz y Werder Bremen
El historial entre ambos tiene 38 capítulos y favorece claramente al Werder Bremen, que ganó 18 veces por 12 del Mainz, con 8 empates en el medio. En goles también manda el equipo bremense, 59 contra 49. El duelo más reciente terminó 2-0 a favor del Mainz como visitante, y en el anterior habían igualado 1-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2026
|Werder Bremen vs. Mainz
|0-2
|Bundesliga
|01/11/2025
|Mainz vs. Werder Bremen
|1-1
|Bundesliga
|31/01/2025
|Werder Bremen vs. Mainz
|1-0
|Bundesliga
|15/09/2024
|Mainz vs. Werder Bremen
|1-2
|Bundesliga
|03/02/2024
|Mainz vs. Werder Bremen
|0-1
|Bundesliga
|02/09/2023
|Werder Bremen vs. Mainz
|4-0
|Bundesliga
|08/04/2023
|Mainz vs. Werder Bremen
|2-2
|Bundesliga
|15/10/2022
|Werder Bremen vs. Mainz
|0-2
|Bundesliga
|21/04/2021
|Werder Bremen vs. Mainz
|0-1
|Bundesliga
|19/12/2020
|Mainz vs. Werder Bremen
|0-1
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 07:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 10:30 hs
- Colombia: 08:30 hs
- Perú: 08:30 hs
- Chile: 10:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Paderborn vs. Hamburgo
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Colonia vs. Schalke
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Augsburg vs. Union Berlin
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Elversberg
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Dortmund vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 24 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Hoffenheim vs. Leverkusen
|Domingo 25 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. Bayern
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Mainz y Werder Bremen se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Mainz suma 10 puntos en el torneo.
- Werder Bremen suma 9 puntos en el torneo.