Dónde ver EN VIVO Mainz vs. Werder Bremen por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Mainz y Werder Bremen se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Mewa Arena, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Mainz recibe a Werder Bremen este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Mewa Arena. El Mainz llega como el único de los dos que se metió en la pelea de arriba y no quiere perder ese lugar. El Werder Bremen, en cambio, necesita un triunfo que hace rato se le escapa.

Apenas un punto separa a ambos en la tabla, así que el que gane puede meterse de lleno en la mitad superior de la Bundesliga. Para el Mainz es una chance de mostrar que su arranque de temporada no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

El Mainz viene de ganar 1-0 como visitante frente al Schalke 04, resultado que le permitió levantar cabeza después de la dura caída 3-4 como local ante el Bayer 04. Antes de ese traspié había goleado 3-0 afuera ante el Waldhof. Con 10 puntos en seis fechas, el equipo está quinto y se mete en la discusión por los puestos europeos.

El Werder Bremen no logra encadenar victorias: empató 2-2 de local con el Paderborn y antes había igualado en el mismo marcador como visitante ante el Dortmund. Su último triunfo fue el 3-2 sobre el Augsburg, también en condición de local. Con 9 unidades está octavo y busca cortar una racha de tres partidos sin ganar.

El historial entre Mainz y Werder Bremen

El historial entre ambos tiene 38 capítulos y favorece claramente al Werder Bremen, que ganó 18 veces por 12 del Mainz, con 8 empates en el medio. En goles también manda el equipo bremense, 59 contra 49. El duelo más reciente terminó 2-0 a favor del Mainz como visitante, y en el anterior habían igualado 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 Werder Bremen vs. Mainz 0-2 Bundesliga 01/11/2025 Mainz vs. Werder Bremen 1-1 Bundesliga 31/01/2025 Werder Bremen vs. Mainz 1-0 Bundesliga 15/09/2024 Mainz vs. Werder Bremen 1-2 Bundesliga 03/02/2024 Mainz vs. Werder Bremen 0-1 Bundesliga 02/09/2023 Werder Bremen vs. Mainz 4-0 Bundesliga 08/04/2023 Mainz vs. Werder Bremen 2-2 Bundesliga 15/10/2022 Werder Bremen vs. Mainz 0-2 Bundesliga 21/04/2021 Werder Bremen vs. Mainz 0-1 Bundesliga 19/12/2020 Mainz vs. Werder Bremen 0-1 Bundesliga

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Horario del partido

México (CDMX): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 10:30 hs

10:30 hs Colombia: 08:30 hs

08:30 hs Perú: 08:30 hs

08:30 hs Chile: 10:30 hs

10:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Hamburgo Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Colonia vs. Schalke Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Augsburg vs. Union Berlin Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 RB Leipzig vs. Elversberg Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Dortmund vs. Eintracht Frankfurt Sábado 24 de octubre 10:30 13:30 18:30 Hoffenheim vs. Leverkusen Domingo 25 de octubre 08:30 11:30 15:30 Freiburg vs. Bayern Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

En síntesis