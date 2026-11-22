Augsburg recibe a Mainz este domingo 22 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Augsburg y Mainz están pegados en la tabla y los dos necesitan cortar una seguidilla de malos resultados.
Es un duelo directo entre equipos de la mitad baja de la Bundesliga, de esos que pesan más por necesidad que por jerarquía.
La actualidad de ambos equipos
Augsburg viene de una goleada en contra ante Leipzig, 2-5, que dejó bastante expuestos los problemas defensivos del equipo. Antes había caído también de local frente a Freiburg, y el único resultado positivo reciente fue ese 4-2 como visitante ante Großaspach. Con 9 puntos en 9 partidos, está 15° y necesita reaccionar rápido antes de que la diferencia con la mitad de tabla se agrande.
Mainz no está mucho mejor: perdió sus últimos tres partidos, incluido un ajustado 1-2 ante el Bayern que pudo ser peor. Antes había sufrido una caída abultada frente a Elversberg y otra derrota sin goles a favor ante Bochum. Con 10 unidades y el puesto 12, todavía se mantiene un escalón arriba de su rival de turno, pero la racha negativa empieza a pesar.
El historial entre Augsburg y Mainz
El historial entre ambos tiene a Mainz como el más ganador, con 16 triunfos contra 14 de Augsburg en 35 enfrentamientos, además de 5 empates. En goles también se impone Mainz, 57 contra 46.
En los duelos más recientes la tendencia lo favorece claramente: ganó 2-0 en febrero de 2026 y también se impuso 1-4 en 2025, además de un 3-1 en 2023. Augsburg logró cortar esa racha con un 2-1 en septiembre de 2023, pero en el global de los últimos diez cruces Mainz saca ventaja.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/02/2026
|Mainz vs. Augsburg
|2-0
|Bundesliga
|20/09/2025
|Augsburg vs. Mainz
|1-4
|Bundesliga
|08/02/2025
|Mainz vs. Augsburg
|0-0
|Bundesliga
|20/09/2024
|Augsburg vs. Mainz
|2-3
|Bundesliga
|17/02/2024
|Mainz vs. Augsburg
|1-0
|Bundesliga
|23/09/2023
|Augsburg vs. Mainz
|2-1
|Bundesliga
|11/02/2023
|Mainz vs. Augsburg
|3-1
|Bundesliga
|20/08/2022
|Augsburg vs. Mainz
|1-2
|Bundesliga
|06/04/2022
|Augsburg vs. Mainz
|2-1
|Bundesliga
|22/10/2021
|Mainz vs. Augsburg
|4-1
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Werder Bremen vs. Hamburgo
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Augsburg y Mainz se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Augsburg suma 9 puntos en el torneo.
- Mainz suma 10 puntos en el torneo.