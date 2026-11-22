Augsburg y Mainz se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el WWK Arena, por la jornada 10 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Augsburg recibe a Mainz este domingo 22 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el WWK Arena. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Augsburg y Mainz están pegados en la tabla y los dos necesitan cortar una seguidilla de malos resultados.

Es un duelo directo entre equipos de la mitad baja de la Bundesliga, de esos que pesan más por necesidad que por jerarquía.

La actualidad de ambos equipos

Augsburg viene de una goleada en contra ante Leipzig, 2-5, que dejó bastante expuestos los problemas defensivos del equipo. Antes había caído también de local frente a Freiburg, y el único resultado positivo reciente fue ese 4-2 como visitante ante Großaspach. Con 9 puntos en 9 partidos, está 15° y necesita reaccionar rápido antes de que la diferencia con la mitad de tabla se agrande.

Mainz no está mucho mejor: perdió sus últimos tres partidos, incluido un ajustado 1-2 ante el Bayern que pudo ser peor. Antes había sufrido una caída abultada frente a Elversberg y otra derrota sin goles a favor ante Bochum. Con 10 unidades y el puesto 12, todavía se mantiene un escalón arriba de su rival de turno, pero la racha negativa empieza a pesar.

El historial entre Augsburg y Mainz

El historial entre ambos tiene a Mainz como el más ganador, con 16 triunfos contra 14 de Augsburg en 35 enfrentamientos, además de 5 empates. En goles también se impone Mainz, 57 contra 46.

En los duelos más recientes la tendencia lo favorece claramente: ganó 2-0 en febrero de 2026 y también se impuso 1-4 en 2025, además de un 3-1 en 2023. Augsburg logró cortar esa racha con un 2-1 en septiembre de 2023, pero en el global de los últimos diez cruces Mainz saca ventaja.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/02/2026 Mainz vs. Augsburg 2-0 Bundesliga 20/09/2025 Augsburg vs. Mainz 1-4 Bundesliga 08/02/2025 Mainz vs. Augsburg 0-0 Bundesliga 20/09/2024 Augsburg vs. Mainz 2-3 Bundesliga 17/02/2024 Mainz vs. Augsburg 1-0 Bundesliga 23/09/2023 Augsburg vs. Mainz 2-1 Bundesliga 11/02/2023 Mainz vs. Augsburg 3-1 Bundesliga 20/08/2022 Augsburg vs. Mainz 1-2 Bundesliga 06/04/2022 Augsburg vs. Mainz 2-1 Bundesliga 22/10/2021 Mainz vs. Augsburg 4-1 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Werder Bremen vs. Hamburgo Domingo 22 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Augsburg y Mainz se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga.

se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX One .

. Augsburg suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Mainz suma 10 puntos en el torneo.