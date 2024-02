Thomas Tuchel dirigió su primer encuentro por la Bundesliga luego de que el Bayern Munich emitiera un comunicado en sus redes sociales para anunciar que no seguirá en su cargo una vez terminada la temporada 2023/2024. Fue ante el Leipzig este sábado 24 de febrero en el Allianz Arena, correspondiente a la jornada 23.

Casualmente, sus dirigidos ganaron 2 a 1 y, de esa manera, cortaron una racha de tres derrotas consecutivas (arrastraban el 3 a 0 con el Bayer Leverkusen y el 3 a 2 con el Bochum, ambos por la liga local, y el 1 a 0 sufrido con la Lazio en el Estadio Olímpico de Roma por la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2023/2024).

Tras la victoria, con la cual su equipo continúa en la segunda ubicación de la tabla de posiciones de la Bundesliga, Thomas Tuchel hizo referencia a cómo preparó el duelo ante el Leipzig y a la manera que repercutió a nivel personal la determinación del Bayern Munich de no extender su relación más allá del 30 de junio próximo.

“Después de esta decisión, hice un largo viaje en coche y pensé: ¿por qué esto cambiaría algo?”, señaló Tuchel en conversación con la transmisión oficial en la zona de camarines del Allianz Arena. En esa misma línea, añadió que ya no le afecta lo que puedan pensar los futbolistas: “Quizás si un jugador se enoja, no me preocupo tanto porque, en verano, ¡ya no es mi problema!”.

Cabe recordar que la prensa alemana reveló que las causas que llevaron a las autoridades a cortar el ciclo a mitad de año no solo son deportivas. Aparentemente, tanto el estratega como integrantes del staff técnico habrían mantenido fuertes discusiones en las últimas semanas con Thomas Muller, Leon Goretzka, Matthijs de Ligt y Joshua Kimmich.

Thomas Tuchel se postula como uno de los candidatos para dirigir al Barcelona

Thomas Tuchel, al quedar libre del Bayern Munich al mismo momento que Xavi Hernández dejará de ser el timonel del Fútbol Club Barcelona, se transformó en uno de los candidatos para asumir en el banco culé. Además, la prensa catalana advierte que a Joan Laporta le interesa contratar un perfil alemán (el otro apuntado es Hansi Flick).

¿Cuándo se juega el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League entre Bayern Munich y Lazio?

Bayern Munich tiene la difícil tarea de dar vuelta el resultado que hasta entonces tiene la serie que protagoniza con la Lazio por los Octavos de Final de la UEFA Champions League. La segunda parte se llevará a cabo el próximo el martes 5 de marzo desde las 21:00 horas de Europa Central en el Allianz Arena.