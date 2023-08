Harry Kane se destapó con todo en su presentación en la Bundesliga. Un gol y una asistencia para el delantero inglés ayudó a Bayern Múnich a cerrar una goleada contundente ante Werder Bremen. Los bávaros empiezan a apreciar sus dotes futbolísticos.

Las negociaciones por su fichaje fueron realmente extensas y agotadoras para la directiva del Bayern Múnich. Por eso, Harry Kane quiere demostrar que está a la altura y este primer partido ilusiona con que, finalmente, pueda darle títulos.

En una entrevista con el sitio web oficial de la Bundesliga, habló de varios temas al respecto. Si bien hubo una consulta sobre la posibilidad de ganar títulos, el atacante de la selección inglesa reveló cuál es su verdadera motivación.

“La gente habla mucho de los trofeos y, ya sabes, hay mucho en las redes sociales sobre los trofeos, pero para mí es siempre mejorar. Por supuesto, quiero ganar, quería ganar todos los años cuando estaba en el Tottenham. Nunca he entrado en una temporada sin intentar ganar los trofeos. Por supuesto, sabes que aún no ha sucedido del todo para mí, pero tengo muchos años para intentar lograrlo, así que no es, como sigo diciendo, solo los trofeos, se trata de superarme a mí mismo“, sostuvo.

¿Por qué Harry Kane eligió Bayern Múnich y no Tottenham?

La decisión final del fichaje estuvo en manos de Harry Kane, quien eligió jugar en Bayern Múnich, más allá de los esfuerzos de Tottenham por retenerlo. Precisamente, en Inglaterra, hubo críticas por esto, pero el goleador respondió a esto.

“Todos tienen su opinión, pero la conclusión es que esta es mi carrera y hago lo que sea mejor para mí y mi familia. Al venir a un club como éste, siento que me he desafiado a mí mismo para mejorar aún más. Si quiero ganar la Champions League, si quiero ganar títulos de liga cada año, éste es el lugar donde debo demostrarlo“, explicó.

Y agregó: “Sólo el tiempo dirá, solo el futuro dirá si fue la decisión correcta, pero estoy completamente seguro de que, ya sabes, esto es lo mejor para mí en mi carrera y lo mejor para el Bayern Múnich, y estoy emocionado de mostrarles a todos, ya sabes, incluso otro nivel al que puedo llegar“.

Lo hizo en su primera presentación en la liga alemana y espera poder seguir repitiendo a lo largo de la temporada. Bayern Múnich ya tiene al centrodelantero que tanto esperaba desde la salida de Robert Lewandowski y ahora lo tiene en la figura del ex Tottenham.