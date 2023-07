Una de las historias más tensas del mercado de pases es la del futuro de Harry Kane. En estas semanas se lo ha vinculado con el Real Madrid, Manchester United y, recientemente, con el Bayern Múnich.

Y si bien lo último que se supo es que Kane estaba encantado con la posibilidad, durante los últimos días no se ha hablado del traspaso. Sin embargo, apareció Thomas Müller para volver a poner la situación en primera plana.

Thomas Müller reaviva la posibilidad de que Harry Kane llegue al Bayern Múnich

De acuerdo al portal germano Bild, Müller ha hecho un par de comentarios que resaltaron sobre el centrodelantero inglés: “Me he dicho que, mientras algo no esté hecho, no vale la pena hablar sobre ello”, destacó Müller ante la primera pregunta.

Sin embargo, al ser consultado nuevamente sobre si le gusta Harry Kane como jugador, contestó con sinceridad: “no conozco a nadie que no le guste”. De esta forma, le da el visto bueno a la posible llegada del capitán del seleccionado inglés.

A sus 33 años, Thomas Müller se ha convertido en referente y uno de los capitanes del Bayern Múnich, por lo que su voz es sumamente escuchada cada vez que dice algo.

Habrá que ver si estos comentarios reavivan las negociaciones entre el Bayern Múnich y el Tottenham, ya que la primera oferta de 60 millones de libras fue rechazada de forma automática por los Spurs, que piden no menos de 100 por quien es ya una leyenda del club.